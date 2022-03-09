Başkan Batur, 8 Mart Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilen Konak Kadın Kooperatifi satış mağazasının açılışında “Konak’ta kadının üretmesini, emeğini değerlendirmesini, özgürleşmesini tüm gücümüzle destekliyoruz. Tüm kadınları kooperatif çatısı altına bekliyoruz. Kadını, erkeği, bir araya gelerek bu çalışmaları yürütmemiz lazım. Biz kadın dostu Konak Belediyesi olarak ne gerekiyorsa, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Konak’ta kadınlar her gün güçlü, her gün özgür” dedi

Konak Belediyesi’nin tüm haftaya yayılan, ilçenin dört bir yanındaki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinde Başkan Batur da hayatın tüm alanlarında var olan Konaklı kadınların yanında yer aldı. Konak Belediyesi’nin Karataş’ta hizmete açtığı Kadın ve Sosyal Politikalar Merkezi açılışıyla başlayan Kadınlar Günü Haftası etkinlikleri, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kadınlar ve Hikayeleri” adlı Kadın Sanatçı-Akademisyenler Karma Sergisiyle devam ederken Kadınlar Günü’nde de Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi’nin satış mağazası açılışı gerçekleşti. Öte yandan Başkan Batur, Hatay Semt Merkezi’nde kursiyer kadınlarla Kadın Günü pastası kesti, Hatay Pazaryerinde de kadın esnafın ve alışveriş yapan kadınların gününü kutladı.

Batur: Tüm gücümüzle destekliyoruz

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın en işlek noktalarından Kestane Pazarı bölgesindeki 872 Sokak’ta yer alan Konak Kadın Kooperatifi satış mağazası açıldı. Açılış törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi, Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Nesrin İlkutlav, kooperatife üye kadınlar, belediyenin semt merkezlerinde üretim yapan kadınlar ile Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı. Başkan Batur, kadın dostu bir belediyenin başkanı olmaktan onur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Konak Belediyesi kadın dostu bir belediyedir. Bunu sadece sözle ifade emiyoruz, bunu yapılan çalışmalarla hayata geçiriyoruz. Kadınların, evlerinden çıkarak sosyal hayata katılmaları, etkinliklere, kurslara katılması, üretim yaparak ev ekonomilerine katkı sağlanması çalışmalarını yürütüyoruz. Konak’ta kadının üretmesini, emeğini değerlendirmesini, özgürleşmesini tüm gücümüzle destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl, 8 Mart’ta Kadın Kooperatifimizin kuruluşu tamamlandı. Birkaç gün önce Kadın ve Sosyal Politikalar Merkezimizi açtık. Bugün, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kooperatif üyesi Konaklı kadınlarımızın ev ekonomilerine katkısı olacak kooperatif satış mağazasını Kemeraltı’nda açmaktan mutluluk duyuyoruz. Konaklı kadının gelişimine katkı koyan, onu üretir hale getiren ve hatta istihdama da kazandıran birçok çalışma yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın en büyük dayanağı, güçlü bir yarının, daha güzel bir geleceğin ancak ve ancak güçlü kadınlarla kurulabileceğine olan inancımız.”

Kooperatife davet

Başkan Batur, bir yıl önce Kadınlar Günü’nde doğan kooperatifin, emeklemeye başladığını ve ilk adımlarını atacağını belirtti. “Tüm kadınları kooperatif çatısı altına bekliyoruz. Kadını, erkeği, bir araya gelerek bu çalışmaları yürütmemiz lazım” sözleriyle birlik çağrısı yapan Batur, “Emekçi kadınların emeklerinin değerlenmesi için attığımız ilk adımlar, bundan sonra daha da büyüyerek, kentliye ulaşarak, en önemlisi de bu işe emek verenlerin ev ekonomisine katkı sunmasını sağlayarak devam edecek. Tüm kadınları kooperatif çatısı altına bekliyoruz. Kadını, erkeği, bir araya gelerek bu çalışmaları yürütmemiz lazım. Kooperatif kuruldu, bu noktaya geldi; bu nokta durmak değil daha da genişlemek noktası. Biz kadın dostu Konak Belediyesi olarak ne gerekiyorsa, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Konak’ta kadınlar her gün güçlü, her gün özgür. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde böyle kadının emek ürünlerinin sergileneceği, değere dönüşeceği bir yerin açılması önemli. Emeği geçen arkadaşlarıma, üreten kadınlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kadının emeği değerlenecek

Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Nesrin İlkutlav da kooperatifin birinci yaş gününün 8 Mart olduğunu söyledi. İlkutlav, kooperatifin kapılarının tüm kadınlara açık olduğunu belirtti ve “Bugün kooperatifimizin doğum günü. Kadına her zaman pozitif ayrımcılık yapan Belediye Başkanımız Abdül Batur’un vasıtasıyla ve desteğiyle, İzmir’in, Konak’ın kalbinde, Kemeraltı’nın içinde güzel bir yer açtık. Kadınlarımızın emeğini, burada sergileyeceğiz. Kooperatifimizin kapıları bütün kadınlara açık. Daha bir yaşında, yeni yürümeye başlayacak bir kadın kooperatifi olarak, bundan sonra da belediye başkanımızdan da aldığımız güçle çok daha ileriye götüreceğiz” dedi.

Başkan Batur, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Hatay Semt Pazarını da ziyaret ederek, pazardaki kadın esnafın ve alışveriş yapan kadınların gününü kutladı. Pazaryerinin karşısındaki Konak Belediyesi Hatay Semt Merkezi’ne de uğramayı ihmal etmeyen Başkan Batur, burada kurslara katılan kadınların gününü kutladı. CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve muhtarların da Başkan Batur’a eşlik ettiği ziyarette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için pasta kesildi

Kadın akademisyen sanatçılardan karma sergi

Konak Belediyesi, Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 34 kadın sanatçı akademisyenin 43 eserle yer aldığı “Kadınlar ve Hikayeleri” adlı Kadın Sanatçı-Akademisyenler Karma Sergisi açıldı. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki sergi açılışına başkan Batur’un yanı sıra DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Yakup Öztuna, Sergi Küratörü Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen ve sergide eserleri yer alan akademisyen sanatçı kadınlar katıldı. Kadınlar ve Hikayeleri sergisi 25 Mart tarihine kadar ziyarete açık olacak.