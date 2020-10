Konak’ta metruk binalar yıkılıyor

Görüntü kirliliği yarattığı kadar tehlike de oluşturan metruk binalar, Konak Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor. Zeytinlik’te bulunan metruk bir binanın yıkım işini bizzat başlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Kentsel Dönüşüm” şart dedi

Konak Belediyesi ekiplerince görüntü kirliliği ve vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden tehlike yarattığı tespit edilen metruk binalar, birer birer kayıt altına alınarak yıkılıyor. Metruk binaları tespit eden Konak Belediyesi, 2020 yılı başından bu güne on sekizinci yıkımını gerçekleştirdi. Zeytinlik Mahallesi 1163 Sokakta, işlek bir cadde üzerinde bulunan iki katlı terk edilmiş binanın yıkımını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bizzat başlattı. Başkan Batur, bu tür binaların içinde ve çevresinde yaşayan insanların hem can hem de mal güvenliği açısından büyük bir tehlike yarattığını belirterek, bu konuda hassasiyet göstererek gerekeni yaptıklarını söyledi.

Dönüşüm tek seçenek

Konak İlçesinin çok eski bir yerleşim alanı olduğunu söyleyen Başkan Batur, eski ve metruk bina bakımından sorunlu bir bölge olduklarına dikkat çekerek çözüm yolu olarak Kentsel Dönüşümü gösterdi. Kimisi terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş, kimisinin içinde ise halen yaşamın devam ettiği binaların tek tek ele alınmasının zaman kaybı olduğunun altını çizen Batur, Kentsel dönüşümün tek çare olduğunu söyledi. Batur, “Kentsel Dönüşüm benim önceliğim. Kentsel dönüşüme Gültepe Bölgesi ile başlıyoruz. Ardından Beştepeler ve Mersinli’ye kadar olan bölgede üçüncü etap kentsel dönüşüm planlarımızı yapacağız. İzmir Körfezi’ne hakim yamaçlarda yapılacak yerinde dönüşüm ile hem kent estetiğine katkımız olacak hem de o bölgede yaşayan vatandaşlarımız sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve sağlıklı konforlu binalarda hak ettikleri yaşama kavuşacaklar” dedi.