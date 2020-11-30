Konak’ta salgın önlemleri arttı

Konak Belediyesi, artan Covid-19 vakalarına karşı salgın önlemlerini artırdı. Sokaklar, parklar ve halkın ortak kullanım alanları başta olmak üzere sıkı bir şekilde sürdürülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak, Covid-19 vakası görülen apartmanlarda dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Salgının başından beri titiz bir çalışma yürüten Konak Belediyesi, salgının yeninden pik yapması ile alarma geçti. Dört koldan yürütülen çalışmalara, muhtarlıklardan, apartman yönetimlerinden ve vatndaştan gelen başvuruların da dikkate alınmasıyla, Covid-19 pozitif vaka bulunan apartmanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verildi.

Öncelik halk sağlığı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Vakalar artıyor ve salgında çember o kadar daraldı ki insanlar ‘acaba sıradaki ben miyim’ şüphesi ile yaşar oldu. Tüm dünyanın çaresiz kaldığı, aşı çalışmalarını ve tıbbi gelişmeleri dikkatle takip ettiği bu salgın döneminde maske kullanımı, mesafe ile temizlik ve hijyen kurallarının hastalıktan korunmada şimdilik en etkili yöntemler olduğunu biliyoruz. Her gün yaklaşık 30 bina ve çevresi dezenfekte ediliyor. Bu binalarda karantinada olan, evde ya da hastanede tedavileri süren hemşehrilerimizin sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını diliyoruz.”