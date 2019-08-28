Konak’ta tarih gezileri başlıyor

Yaşamın binlerce yıldır aktığı, nice medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehir Konak’ta tarih yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Kendi zamanını kuran bu büyülü şehrin, derin hafızasında sakladıklarını öğrenmek, çok kültürlü dokusunda yol almak istiyorsanız, Konak Belediyesi’nin düzenlediği tarih gezilerine katılabilirsiniz. Belediyenin kent kültürünü ve tarihini tanıtmak amacıyla düzenlediği tarih gezilerinde yeni dönem 3 Eylül’de başlıyor.

Her yıl büyük ilgi gören ve haftada iki gün, iki grup şeklinde düzenlenen geziler, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Salı ve perşembe günleri, sabah saat 10.00’da başlayıp saat 16.00’da sona erecek geziler, Konak Belediyesi Kent Tarih Birimi görevlilerinin rehberliğinde yapılacak. Vatandaşlar, Kadifekale’den Basmane’ye, Agora’dan Kemeraltı’na kadar, İzmir’in önemli dini ve sivil mimari örneklerinin bulunduğu alanları, adım adım gezme fırsatı bulacak. Konak Belediyesi’nin Basmane’deki binası önünden başlayacak gezilerin önemli duraklarından bazıları şöyle: Kadifekale, Aya Vukla (Aziz Vukolos) Kilisesi, Bıçakçı Han, Kumrulu Mescit, Altınpark Kazı Alanı, Konak Belediyesi Radyo ve Demokrasi Müzesi ile İzmir Kadın Müzesi, tarihi Basmane Karakolu ile Emniyet Oteli, Kıllıoğlu Hamamı, Dönertaş Sebili, Emir Sultan Külliyesi, Namazgah Kurşunlu Camii ve geçmişte Sefarad Yahudilerinin yaşam alanı olan ve aile evleri olarak da bilinen kortejolar.

Önce kayıt yaptırılması gerekiyor

Sadece Konak’tan değil, tüm İzmir’den katılıma açık olan gezilerde kontenjan ise yoğun ilgi nedeniyle 25 kişiyle sınırlı tutuluyor. Turlara katılmak isteyenlerin Konak Belediyesi Kent Tarih Birimi’ne başvurarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.