Konak’ta Avrupa heyecanı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner unvanını almak için çalışmalarını tamamlayan Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine başvurusunu yaptı.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (AYDH) kapsamında bugüne dek gerçekleştirdiği tüm etkinlik, organizasyon ve çalışmaları Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin değerlendirmesine sunan Konak Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner ödülü için başvurusunu tamamladı. Aynı zamanda yapılan çalışmalar ile ilgili bir film hazırlayan Konak Belediyesi bu filmi Avrupa konseyine gönderdi. Konak Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısında oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda gerçekleşen başvurunun sonucu ise 2021’in şubat ayında belli olacak. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin değerlendirmesinin ardından belirlenecek partner şehirlere ödülleri Konseyin Fransa Strasbourg’daki binasında verilecek.

Yatırım kapıları aralanıyor

Konak Belediyesi’nin AYDH Partner Şehir unvanını alması ile birlikte, hem kentin hem de Konaklıların önünde birçok kapı açılacak. Konak, Avrupa Konseyine üye 47 ülke arasında tanınan bir şehir haline gelecek. Konak’ın ve Konak Belediyesi’nin üye ülkelerde daha tanınır olması ise yeni hibe programları, proje ortaklıkları, uluslararası üyelikler ve uluslararası kardeş şehir ilişkileri kurulmasına; dolayısıyla da yeni kamu yatırımları yapılmasına imkan sağlayacak. Ayrıca “Avrupa Ödülü, Avrupa Şeref Plaketi, Avrupa Şeref Bayrağı ve Avrupa Diploması” gibi başka ödül ve unvanların da önü açılacak.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir?

"Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" (European Local Democracy Week - ELDW), Avrupa Konseyi'nin 47 üye devletinin tümünden yerel yetkililerin vatandaşlarıyla sorunlar hakkında bir araya gelmek ve onlarla etkileşim kurmak için halka açık etkinlikler düzenlediği yıllık bir Avrupa etkinliğidir. Amaç, özellikle yerel düzeyde demokratik katılımı teşvik etmek, vatandaşları yerel yönetimlerin nasıl çalıştığı konusunda bilinçlendirmek ve yerel karar alma süreçlerine katılma fırsatları hakkında bilgilendirmektir. Faaliyetler yıl boyunca düzenlenmekte olup özellikle 15 Ekim haftası bu kapsamda etkinlik ve faaliyetlerin yapıldığı en yoğun haftadır. Yerel demokrasinin Avrupa ülkelerinde kilit rolünü vurgulamak ve vatandaşların demokrasiye güvenmesini sağlamak amacıyla, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası 2020 yılı için “Yerel demokrasi: güven inşa etme” teması seçilmiştir.