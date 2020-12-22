Konak’ta ibadethane seferberliği

Alınan tüm önlemlere rağmen vaka sayısının arttığı koronavirüs salgınında tedbirleri elden bırakmayan Konak Belediyesi, ilçedeki ortak kullanım alanlarında hijyen çalışmalarını en üst seviyeye çıkarırken, ibadethaneleri de tek tek dezenfekte ediyor.

Pandeminin en başından bugüne, ilçenin caddeleri, meydanları, sokakları, parkları, ibadethaneleri, pazaryerleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte eden Konak Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçedeki tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak temizleyerek, hijyenik hale getiren belediye ekipleri, üç dinin ibadethanelerin bir arada bulunduğu Konak’ta, özel bir çalışma da yapıyor. Ekipler, Konak sınırları içinde bulunan tüm sinagog ve kiliseleri de yeni yıl sürecinde artabilecek kullanım yoğunluğu ve düzenlenebilecek ayinler nedeniyle dezenfekte ediyor.

Maske, mesafe, hijyen

İlçedeki dezenfekte seferberliğinin salgının başladığı ilk günlerden beri sürdüğünü vurgulayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Vatandaşlarımızdan maske, mesafe, hijyene dikkat etmelerini isterken, bizler de hem bu kurallara uyuyor hem de ilçemizdeki ortak kullanım alanlarını hijyenik bir halde tutmak için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Yaklaşan yeni yıl nedeniyle kulanım yoğunluğunun artabileceği yerlerde gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu süreçte kiliselerimizde ve sinagoglarımızda düzenlenebilecek ayinler için bu ibadethaneleri de tek tek dezenfekte ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın salgın kurallarına dikkat edeceğine inanıyor, tekrar ve tekrar ‘maske, mesafe ve hijyen’ diyorum. En büyük temennimiz, bu süreci hep birlikte sağlıkla atlatmak” diye konuştu.