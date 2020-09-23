Konak’taki okullara dip bucak temizlik

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki okulları koronavirüse karşı dezenfekte etmeye başlayan Konak Belediyesi, ilk aşamada 133 okulu dip bucak temizleyerek, öğrencilerin temas edeceği her alanı hijyenik hale getirecek

Pandemi döneminde yaptığı çalışmalar ve öncülük ettiği yardım kampanyalarıyla dikkat çeken Konak Belediyesi, salgına karşı mücadeleyi sürdürürken, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki okullarda başlattığı dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor. İlk etapta 133 okulun dezenfekte listesine alındığı ilçede, çalışmalar aşama aşama ilerletilerek, yüz yüze eğitimin başladığı binalar koronavirüs salgınına karşı sterilize ediliyor. Konak Belediyesi ekipleri, okulların ana giriş kapılarından ve bahçelerinden başlayarak, sınıflardan, koridorlara, lavabolara ortak kullanılan her alanı ve sıralardan kapı kollarına kadar öğrencilerin dokunabileceği her yeri dip bucak dezenfekte ediyor. Çalışmalar, çocuklara zarar vermeyecek, özel dezenfektan ürünleriyle yapılıyor.

Batur’dan velilere mesaj

Anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başladığını hatırlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Öncelikle çocuklarımıza başarılar diliyorum. Biz her eğitim öğretim yılı öncesi ilçemizdeki okullara bakım ve onarım hizmeti veriyorduk. Ancak şimdi bambaşka bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sürecinde eğitim öğretime başlayan çocuklarımız için okullarımızı dezenfekte ediyor, onları koronavirüsten korumaya çabalıyoruz. Çocuklarımızın, velilerinin, öğretmenlerimizin yanındayız. Hepimiz için zor geçen bu süreci birlikte aşacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli” diye konuştu. Velilere de seslenen Batur, okullardaki dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini de sözlerine ekleyerek, “Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz, içiniz rahat olsun” dedi.

Konak Belediyesi salgın döneminde yapılan sınavlardan önce de okullara aynı hizmeti sunmuş, sınavların yapıldığı binaları öğrenciler için dezenfekte etmişti.