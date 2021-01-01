Konteyner kente yeni yıl ziyareti

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, deprem sonrası yapılan konteyner kente taşınan ailelere yeni yıla saatler kala ziyaret gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yılda pek çok olumsuzluk yaşandığını, son olarak yaşanan 6,9’luk depremin de en ağırlarından biri olduğuna hatırlatan Başkan İduğ, “Yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz. Her sıkıntınızda yanınızdayız” dedi. Konteyner kenti Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile birlikte ziyaret eden Başkan İduğ, kahve, çikolata ve çocuklar için oyuncak dağıttı.

Depremin ilk gününden itibaren, gece gündüz her türlü sorunda vatandaşların yanında olan Bornova Belediyesi, depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılını kaldıkları konteyner kentte karşılayan depremzedeleri ziyaret eden Başkan İduğ, onlarla sohbet ederek, yeni yılllarını kutladı. Vatandaşların ihtiyaç ve sıkıntılarını da dinleyen İduğ, “Bu yılın yaralarını inşallah 2021 yılında saracağız. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Bir daha bu acıların yaşanmamasını diliyoruz” dedi.