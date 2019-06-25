Konteyner vandalları güvenlik kamerasında

Buca’da oyun parklarına, spor alanlarına ve çöp konteynerlerine kimliği belirsiz kişilerin verdiği zararlar son bir haftada tavan yaptı, spor aletleri sebepsiz yere ateşe verilirken, tahterevalli ve konteyner kapakları çalındı. “Bunun adı Vandalizm’dir” diyen ve yetkili makamlarla temasa geçtiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bucalılara duyarlılık çağrısı yaptı.

Hırsızlık görüntülerinin kameralara da yansıdığı olaylara karşı ilçe genelinde parkların bakım ve onarımı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Buca Belediyesi, son olarak Fırat Mahallesi’ndeki bir parkta profesyonelce kesilen tahterevallinin görüntülerini paylaşmıştı.

Kapakları çaldı

Kamu malı hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlatılırken, görenleri şaşkına çeviren yeni bir hırsızlık vakası daha yaşandı. Buca Belediyesi’nin kent genelindeki çöp konteynerlerini arttırmak için uzun uğraşlar vermesine karşın, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Aydoğdu Mahallesi’nde TOKİ Konutlarının olduğu yere konulan akıllı çöp konteynerlerinin demir kapakları söküldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde kimliği belirsiz şahıs, gündüz vakti göz göre göre konteyner kapağını sökerek arabasının bagajına atarak olay yerinden uzaklaştı. Bir başka kamera görüntüsüne daha takılan şahıs, elinde, başka yerlerden topladığı çok sayıda demir kapağı da bagaja atarken görüntülendi.

Parkı ateşe verdiler

Öte yandan bir Vandalizm örneği de Şirinyer’de yer alan Mustafa İtmeç Parkı’nda yaşandı. Önceki gece bir grup şehir eşkıyası, bakım ve onarım çalışması yeni gerçekleştiren parktaki demir korkulukları devirerek spor aletlerinin ateşe verdi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından spor aletlerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Bu hak yemektir

Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatılırken, artan saldırılar üzerine açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Her gün ekiplerimiz, bu ve benzeri birçok olaylara karşı karşıya kalıyor. İlçemizde ciddi paralar vererek zorluklarla yaptığımız parklar, her gün saldırıların hedefi oluyor. Buca’da vatandaşlarımız sokaklarına çöp konteyneri konulması için bize onlarca dilekçe gönderiyor. Biz bu talepleri bin bir zorluklarla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İhale süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Fakat hemşehrilerimizin hakkı, bazı kendini bilmezler tarafından ihlal ediliyor. Bunun adı Vandalizm’dir; bunun adı emek hırsızlığıdır, vatandaşın hakkını yemektir. Halkın vergisiyle yapılan bu çalışmalara ya zarar veriliyor, ya da çalınarak hurda fiyatına satılıyor. Biz ne pahasına olursa olsun Bucalı çocuklarımızın, spor yapan gençlerimizin, vergisini veren hemşehrilerimizin hakkını asla yedirtmeyeceğiz. Bu Vandalizm son bulana kadar tüm yetkililerle koordineli bir şekilde bu kişilerin yakalanarak hak ettiği cezayı almaları için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

'Dur' diyelim

Yapılan saldırılara karşı Bucalı hemşehrileri duyarlı olmaya çağıran Başkan Kılıç, “Unutmayalım Buca hepimizin. Çocuklarımızın, yarınlarımızın geleceği için sadece Buca’da değil nerede olursa olsun bu çirkin saldırılara duyarlı olmak bir vatandaşlık görevidir. Tüm hemşehrilerimizi böyle bir olaya tanıklık ettiklerinde sağduyulu bir şekilde en yakın emniyet güçlerine veya belediyemiz yetkililerine bildirmelerini rica ediyorum. Buca bizim evimiz. Evimizi yok etmeyelim; yarınlarımızı çalan bu Vandalizm’e hep birlikte dur diyelim” dedi.