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Konya'da üretilen tabancaları yasa dışı bir şekilde İzmir'de satacaklardı!

İzmir Buca'da durdurulan bir kamyonetten toplamda 60 tabanca çıktı

Konya'da üretilen tabancaları yasa dışı bir şekilde İzmir'de satacaklardı!
02 Nisan 2021 Cuma 08:58

Olay İzmir'in Buca İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Konya Beyşehir'de üretimi yapılan tabancaların İzmir'de yasa dışı bir şekilde satılacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, plaka tanıma sistemi ile Konya'dan yola çıkan kamyonetin İzmir'e geldiğini belirledi.

Ekipler İzmir Otoyolu'nun Buca mevkisinde kamyoneti durdurdu. Arama yapılan kamyonetten 40'ı 9, 20'si de 7.65 milimetre olmak üzere toplamda 60 tabancayı ele geçirdi. Bu tabancalara ait 60 şarjör ve 50 fişeğe de el konuldu.

Olayla ilgili olarak, kamyonetteki 2 kişinin yanı sıra, kamyonetle birlikte hareket ettiği belirlenen bir otomobildeki, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir tabanca #tabanca #konya
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