Köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca gözaltına alındı

Karabağlar'da, sosyal medya hesabından beslediği köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşan M.O.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca gözaltına alındı
10 Mayıs 2020 Pazar 12:54

Karabağlar'da bir kişinin sosyal medya hesabından köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin M.O.T olduğunu belirledi. M.O.T. düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin eziyet ettiği 7 köpek ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra Karabağlar Belediyesi'ne ait barınağa götürüldü. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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