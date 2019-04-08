Köpekleri için Türkiye'de kaldı

Bergama'da onlarca sokak köpeğinin bakımını üstlenen 65 yaşındaki Helina Tuğan, köpekleri yalnız kalmasın diye eşinin ölümünden sonra ülkesi Finlandiya'ya gitmekten vazgeçti.

Finlandiya'da kargo şirketinde çalıştığı dönemde Şefik Tuğan'la tanışarak 1997 yılında evlenen Helina Tuğan, 2011'de Bergama'ya yerleşti. Çocukluğundan bu yana hayvanlara büyük bir sevgi besleyen Helina Tuğan, önce 2 sokak köpeğine evinin kapısını açtı. Bergama'da dolaştıkça sokaktaki hayvanların durumuna kayıtsız kalamayan Tuğan, bir süre sonra evinin bahçesinde 11 köpeğe bakmaya başladı. Komşularının, çok sayıda köpeğin bahçede olmasından rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine hayvanları için yeni bir ev arayan Tuğan, eşiyle Balaban Mahallesi'ne taşındı.

Tuğan, evinin bahçesinde bakımını üstlendiği köpeklerin dışında, Bergama'daki hayvan barınağında bulunan onlarca köpeğin ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor.

Benim için önemli olan köpeklerin rahatlığı

Helina Tuğan, yaptığı açıklamada, "Öyle bir yer istedim ki köpekler rahat olsun. Benim için ev önemli değil. Bu ev şimdi oturacak durumda ama benim için en önemlisi köpeklerimizin rahatlığıydı" dedi.

Eve yerleştikten sonra eşini kaybeden Helina Tuğan, "Eşimle Balaban köyünde 3 ay oturduk. Eşim 2016'da kalp krizinden vefat etti. Tabii ben ondan sonra memleketime dönmek isterdim ama bu köpekleri bırakamam. İnsanlar onları bir kere terk etmişler. Başkaları ile yaşamak gerekmiyor ama benim her zaman kendimle yaşamam gerekiyor. Onun için onları terk etmeyi ben yapamam" diye konuştu.