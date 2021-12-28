Köpeklerin toplanması kararına tepki: O halde kadınlara şiddet gösteren erkekler de toplansın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokak hayvanlarının belediyeler tarafından toplanmaya başladı. Köpeklerin toplanmasına tepki gösteren HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, “Uygulama kanuna aykırıdır. Sürek avını durdurun” dedi. Önder, "Yaşanan bir olay üzerinden bütün köpekler toplanıyorsa o halde kadınlara şiddet gösteren erkekler de toplansın." ifadelerini kullandı

FATİH ÖZKILINÇ- Geçtiğimiz günlerde yaşanan hayvan saldırılarının ardından belediyelere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokak hayvanları belediyeler tarafından toplanmaya başlandı. İzmir’de ise Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok ilçe belediyesi ise hiçbir can dostun toparlanmayacağını açıkladı. Ülkenin birçok yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokak hayvanlarının toplanması üzerine değerlendirmelerde bulunan Hayvan Hakları Federasyonu(HAYTAP) İzmir Temsilcisi Esin Önder, sokak hayvanlarının toplanması nedeniyle hayvanseverlerin üzgün olduğunu can dostların toplanmasının kanunsuz olduğunu söyledi.

Kanuna aykırı

Can dostların toplanmasının 2004 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu belirten Önder, “5199 Sayılı 6/4 maddesi uyarınca; ‘Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır’ demektedir. Şimdi yaşanan bir olay nedeniyle bütün köpekler toplanmaya çalışılıyor. Yaşanan bir olay üzerinden bütün köpekler toplanıyorsa o halde kadınlara şiddet gösteren erkekler de toplansın. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Ebru Yalçın'ın yaptığı araştırmada ısırılan insanların yüzde 75’nin sahipli köpek tarafından olduğunu tespit etmiştir. Sokaklarda bizlerle yaşamaya çalışan köpeklerin çoğu sakin mizaçlı olup, agresif ve ısırma yapmayan köpeklerdir. 5199 sayılı yasa 2004 yılında çıkıp, tüm belediyelere kısırlaştırma ve rehabilitasyon görevi verildiği halde, bin 389 belediyenin bin 200 tanesinde bakımevi ve kısırlaştırma merkezi yok. İki gündür en uysal olanları bile toplayan belediyeler can dostlarımızı meçhule atmakta veya kötü şartlardaki barınaklara atmaktadır. Hala İzmir’in Kınık ve Kiraz ilçelerinde kısırlaştırma merkezi yok. Bu günlerin geleceğini görerek kanun çıktığı günden bu yana valiliğe ve bakanlığa yazım var. Yeterli cezalar yok. İnternetten hâla pitbul satışı var. Çiftliklerde üretimi durdurmadan bu durumun önüne geçemeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Önder, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gaziantep'de sahipli ve yasaklı tabir edilen köpeklerin bir yavrumuza elim kaza sonrası,agresif köpeklerin yerinin bakımevi olduğunu söylemesi bazı belediyeler tarafından ‘tüm köpeklerin toplanması’ olarak anlaşılmış ve ülkemizde sürek avı başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli eşi Emine Hanım’ın can dostu olduğunu, sahiplendiği Leblebi adlı köpekten de bilmekteyiz. Sözlerin yanlış anlaşıldığını düşünerek; kanuna uygun olmayan toplama durdurulmalı. Her belediyenin acilen kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurmalı, barınaklar denetlenerek, hayvan refahına uygun yerler haline getirilmeli. Üretimin en az 5 sene durdurulması sağlanmalı” diye konuştu.