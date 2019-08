Köprü altında Avrupa hayali

Afganistan'da Taliban ve IŞİD'in şiddetinden İzmir'e kaçan 3 çocuklu Ahmad Camsidi ve Muhsin İbadi ailesi eşleriyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptıklarını söyleyen Camsidi, "Türkiye'ye sığınan bir akrabamız bize Yunanistan'a botla kaçmamız için yardımcı olacak. Güzel ve rahat bir hayat hayali kuruyoruz" dedi.

ÖZEL - Doğancan Bingöl / Afganistan'da Taliban ve IŞİD'in uyguladığı şiddet ve baskıdan İzmir'e kaçan 10 kişilik Ahmad Camsidi ve Muhsin İbadi ailesi Konak Pier'in karşısında yer alan üst geçidin altında sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Yine önceki aylarda İzmir'e göç eden bir akrabasının yardımıyla Yunanistan'a bot ile kaçmak için para biriktiren Camsidi ve İbadi ailesi güzel günlerin hayalini kuruyorlar.

Köylerinde çiftçilik yaparak geçinen yaşadıkları mahallede de komşu olan Camsidi ve İbadi ailesi terör örgütlerinin baskısına boyun eğmedi ve göç ettiler. Her şeyin düzeleceği hayali ile gittikleri şehirlerde yokluk ve sefalet ile mücadele eden aileler sağlıklı ve huzurlu bir hayatın hayaliyle yaşıyorlar.

Öleceğimizi anladık

Afganistan'dan kaçan 3 çocuk babası Ahmad Camsidi, şunları söyledi: "Afganistan'da ailem ve benim canım tehdit altındaydı. Ülkemizde yaşanan iç savaşta her gün onlarca insan ölüyor. Taliban zaten bize yıllardır zulüm ediyordu. Bir de üstüne IŞİD çıktı. Er ya da geç öleceğimizi anladık. Bu yüzden vatan toprağımızdan kaçmak zorunda kaldık. Şu anda çok zor koşullar altında yaşıyoruz. Önceki haftalarda bizi Harmandalı Geri Gönderme Merkezine gönderdiler ama orada yaşam sokaktakinden daha kötü. Bu nedenle dışarıya kaçtık."

Botla kaçacağız

Sokakta çok zor günler geçirdiğini belirten Camsidi, "Türkiye'ye geldikten sonra bazı şeylerin çözüleceğini düşündük ama sokaklarda tutsak kaldık. Kimse bize bir şişe su vermiyor. Aç uyuduğumuz günler oluyor. Dün akşam sokaktan geçen bir adam bize 100 lira verdi onun sayesinde bir kaç ekmek ile karnımızı doyurabileceğimiz bir şeyler aldık. Şu anda para biriktirmek için uğraşıyoruz. Önceden kaçıp Türkiye'ye sığınan bir akrabamız bize Yunanistan'a botla kaçmamız için yardımcı olacak. Güzel ve rahat bir hayat hayali kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Tek aile olduk

Ailesinin karnını doyurarak sıcak bir ev hayali kuran 3 çocuklu Muhsin İbadi ise "Biz Ahmet ile Kabil'deki köyümüzde komşuyduk. Her günümüz ve saatimiz beraber geçiyordu. Taliban ve IŞİD'in uyguladığı baskılardan bıkmıştık. Ailelerimizle tehdit ediyorlar bizi terör örgütüne katılmamız için zorluyorlardı. En sonunda beraber karar aldık ve Türkiye'ye kaçmak için yola çıktık. Her günümüz zaten beraberdi ama bu yolculukta artık tek bir aile haline geldik. Aç veya tok hep birlikte mücadele ediyoruz. Ahmet'in bir akrabası bize Yunanistan'a kaçmamız için bot ve can yelekleri ayarlayacak. O kadar zor durumdayız ki ailemizin başına gelebilecek kötülükleri de göze aldık" dedi.

Sesimizi duysunlar

Eşini ve 3 çocuğunu kurtarmak istediğini söyleyen İbadi, "Her gün farklı bir köprü altında yaşamak istemiyoruz. Önümüz kış, eğer Yunanistan'a geçemezsek soğuk hava koşullarında zor günler geçireceğiz" diye konuştu.

İbadi, yetkililerden bir yardım eli beklediğini Türkiye'de yaşamak istediğini ama yasaların buna müsaade etmediğini belirtti.