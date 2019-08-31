Kordon'da silahlı yaralama

Alsancak'ta silahla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. 

Kordon'da silahlı yaralama
31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:25

Alsancak Kordon'da aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Yücel Y. ve E.D. tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. yanında bulunan silahla Yücel Y'yi yaraladı. 

Yaralı olay yerinde bulunan bir otomobille Alsancak Devlet Hastanesine ardından da ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Öte yandan, kavgada kurşunlardan birisi çevredeki bir otomobile isabet etti. 

Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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