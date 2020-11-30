Kordon doldu polisler uyardı

İzmir'de son dönem Covid-19 vakalarındaki artış sonrası alınan önlemler kapsamında, sahil bantlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak yasaklanırken, bazı vatandaşların bu kurala uymadıkları görüldü. Polisin uyardığı bazı kişiler yasağı bilmediklerini söylerken, bazılarına da cezai işlem uygulandı

Yasağa rağmen havanın güzel olmasını fırsat bilen birçok vatandaş bu yasağa uymadı. Bazı vatandaşlar oltalarını alarak balık avlarken, bazıları da kamp sandalyelerine oturup sohbet etmeyi tercih etti. Yasağa uymayanlara emniyet ekipleri tarafından işlem uygulandı. Sahilde oturmanın yasak olduğunu bilmediğini belirten Meral Bardak, “Hepimizin hem bilinçlenmesi hem de duyarlı olması gerekiyor. Yasak olduğunu bilmiyordum ama duyunca çok da şaşırmadım. Aslında olması gereken de buydu. Hepimizin bu yasaklara saygı göstermeleri gerekiyor. Sigara içenlerin de diğer vatandaşlara saygı duyması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Mesafeyi koruyoruz

Dinlenmek için deniz kenarına oturduklarını belirten Murat Dilek, “Aslında oturmaya değil, dolaşmaya geldik. Biraz soluklanmak için de oturduk. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Elimizdeki çekirdekleri yediğimiz için maskemizi biraz indirmek zorunda kaldık” diye konuştu. Yiğit Öğrük, kız arkadaşıyla beraber otomobillerinde oturarak yasağı delmediklerini belirtti. Öğrük, “Sahilde oturmanın yasak olduğunu bildiğimiz için arabada oturuyoruz. Kız arkadaşımla haftada bir gün görüşebiliyoruz. Bu sayede birkaç saat de olsa zaman geçiriyoruz ve yasağı da delmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaş açık havaya koştu

İzmir'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonunu ormanlık alanlarda aileleriyle birlikte geçirdi. Vatandaşlar, açık havada spor ve yürüyüş yaptı. İzmir'de hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle ormanlık alanlara gitti. Sonbaharın son günlerini İnciraltı Kent Ormanı'nda geçiren vatandaşlar, açık havada spor yaptı. Ormanda ablasıyla birlikte spor yaptığını söyleyen Fatma Budak (60), "Ablamla birlikte spor yapmaya geldik. Aslında spor yapmak için özel bir spor salonuna gidiyorum. Ancak yetersiz geliyor, o yüzden hafta sonları da açık alanda spor yapmayı tercih ediyorum. Spor olmazsa olmaz, İzmir'in de havası çok güzel. İzmir her mevsim çok güzel. Hem havasıyla hem de insanıyla bu şehir çok farklı" dedi.

810 kişiye para cezası

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 810 kişiye toplam 2 milyon 369 bin 872 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında hafta sonu belirlenen saatlerde kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekipler, önceki gün saat 20.00'de başlayan ve dün saat 05.00'de sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 810 kişiye toplamda 2 milyon 369 bin 872 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca 1 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.