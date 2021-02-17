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Kordon esnafı destek bekliyor

İzmir'in simge mekanları arasında yer alan Kordon’da bulunan işletme sahipleri, Kovid-19 nedeniyle bir yandan maddi sıkıntılarla boğuşurken bir yandanda madde bağımlıları ve hırsızlarla uğraşıyor

Kordon esnafı destek bekliyor
17 Şubat 2021 Çarşamba 08:48

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan koranavirüs pandemisi nedeniyle getirilen yasaklar sonrası İzmir’in simge mekanları arasında yer alan Kordon’da bulunan esnaflar da maddi açıdan zor günler geçiriyor. Bir dönem oturmak için sıra beklenen mekânların birçoğu tamamen kapanmış durumda. İşletmelerini açacakları günü dört gözle bekleyen işletme sahipleri, maddi sıkıntıların yanı sıra bu süreçte madde bağımlıları ve hırsızlarla da uğraşıyor.

 

Kordon esnafının pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı “Kiralarla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Mülk sahipleri bugün kiralarını almayıp öteleseler bile yarın yine bizim karşımıza çıkacak. İşletmelerimizdeki personelimizin giderleri için devletimiz yardımcı oluyor ama işletmelerimizin önünü açacak paketler yeterli değil. Biraz daha düzenleme yapılması lazım. Bir kere olsun tam olsun. Merkezi hükümetimizden talep etmek üzere ‘Bizim önümüzü açacak, ekmeğimizi büyütecek ne olabilir?’ konusunda esnaflarımızla konuşuyoruz. Bizler talep edeceğiz, devletimiz bir babalık yapacak. Birlikte bugünleri de aşacağız. Yeter ki bu süreci atlatalım. Bizim önceliğimiz bizlere temas eden vergi, stopaj, SGK konularında en az bir yıl yardımcı olunması” diye konuştu.

Devriyeler sıklaşacak

Bazı işletmelerin bahçelerinin ise havaların da soğumasıyla geceleri madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğunu belirten Şanlı, konuyla ilgili Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verdiklerini belirterek devriyelerin sıklaşacağını söyledi.

Kordon esnafı Güner Bedeloğlu ise esnaf olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek bu dönemde işyerine hırsız girdiğini, sel olduğu günlerde ise eşyalarını bahçeye aldıklarını bu seferde madde bağımlılarının işletmelerin bahçesinde kaldığını, ateş yaktığını dile getirdi.

Etiketler; #izmir #kordon #esnaf #kordon esnafı
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