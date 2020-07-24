Kordon’a nostaljik tramvay geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında hizmet verecek nostaljik tramvay projesini başlatıyor. İzmir’de 1928’den itibaren kullanılmaya başlanan elektrikli tramvaylardan esinlenerek tasarlanan nostaljik tramvay, Kordon’un dokusunu bozmamak için lastik tekerlekli olacak ve elektrikle çalışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içi raylı sistem ağı çalışmaları kapsamında gündeme gelen nostaljik tramvay projesini Kordon’da hayata geçirmek için alt yapı çalışmalarına başlıyor. Kordon’un dokusuna zarar vermemek ve buradaki yeşil alanı korumak amacıyla lastik tekerlekli olarak projelendirilen bataryalı nostaljik tramvaylar için Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı viyadükleri arasındaki bin 660 metrelik güzergahta sahilde kesimindeki toprak yol değerlendirildi. Tramvaylar İzmir’in Kurtuluş coşkusunun 98. kez yaşanacağı 9 Eylül’de hizmet vermeye başlayacak.

Çalışmalar başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, tramvay güzergahında alt yapı çalışmalarını 30 Ağustos’a kadar tamamlayacak. Çalışmalar kapsamında mevcut toprak yol tramvayın geçişine uygun olarak düzenlenecek. Ayrıca Alsancak Limanı viyadüklerinin bulunduğu alanda bataryalı tramvay vagonlarının park edebilmesi, bakımının ve temizliğinin yapılarak bu vagonların şarj edilebilmesi için bir alan oluşturulacak.

Yerli firma üretiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş tarafından işletilecek nostaljik tramvaylar İzmir’e 1928 yılı ile 1954 yılları arasında Güzelyalı –Konak arasında hizmet veren elektrikli trenlerden esinlenerek tasarlandı. Denizli’de dünyanın farklı yerlerine nostaljik elektrikli tramvay üreten yerli firmada üretimine başlanan 3 adet nostaljik tramvay vagonlarının önce ilki hizmete girecek.

Karşılıklı sefer yapacak

Tek vagondan oluşan 28 kişi oturma kapasiteli iki adet nostaljik tramvay, karşılıklı sefer yapacak. Vagonun her iki yönünde sürücü kabini olacak, dönüş için alana ihtiyaç duymayacak. Cumhuriyet Meydanı, Gündoğdu Meydanı, Alsancak İskele ve Alsancak Limanı olmak üzere 4 duraktan tramvaya yolcu inip binebilecek. 3. tramvay vagonu ise yedekte tutulacak. İzmir’in nostaljik tramvayının rengi 1900’lü yıllarda kentte hizmet veren tramvayların rengi esas alınarak yeşil olarak belirlendi.