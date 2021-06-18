Koreli büyükelçiden Başkan Soyer'e ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret, turizm ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, konuklarını kapıda karşıladı. Büyükelçi Won Ik Lee, İzmir'e geldiği ve Körfez'i gördüğü için mutluluk duyduğunu belirtti. Kendisinin de Türkiye'ye Kore'nin ikinci büyük kenti Busan'dan geldiğini ve İzmir'i Busan'a benzettiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Cittaslow (Sakin Şehir) çalışmaları öncesi Busan'a bir çok kez ziyarette bulunduğunu anlattı.

“Türkiye'yi ikinci evim gibi görüyorum”

Ankara'nın Türkiye'nin ortasında kaldığını, İzmir'in ise deniz kenarındaki şehirlerden olduğunu ifade eden Won Ik Lee, “İzmir çok güzel bir kent. Geçen yıl Kasım ayında göreve geldim. İzmir'i hemen görmek istedim fakat pandemiden dolayı gelemedim. Türkiye'yi ikinci evim gibi görüyorum. İzmir benim ve ülkem açısından çok önemli” diye konuştu. Büyükelçi Won Ik Lee, Koreli turistlerin İstanbul veya Kapadokya'ya gittiklerini çünkü onların sadece deniz ve plaj için Türkiye'ye gelmediklerini, bir şeyler öğrenmek istedikleri için tarihi bölgelere ilgi gösterdiklerini söyledi. Büyükelçi, “Koreliler çok çalışır. Yılın stresini, cennet koylara sahip olan İzmir'de atabilirler. Dinlenmek ve eğlenmek için onları özellikle buraya davet ediyorum” dedi.

“Yatırımcılara desteğe hazırız”



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir halkının Kore halkıyla benzer noktalarının bulunduğunu belirterek, “İnsanlarımıza sizin kültürünüzü tanıtmak isteriz. Halklarımız birbirini çok seviyor. Kültür ve turizm alanlarında işbirliği yapabiliriz” dedi. İzmir'de iş yapmak isteyen, ticaret yapmak isteyen yatırımcılara desteğe her zaman hazır olduklarını ifade eden Tunç Soyer, “Turizm açısından da yapılabilecek çok şey var. Halklarımız arasındaki iyi ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, Kore'den İzmir'e gelen turist sayısı oldukça az. Daha çok turist çekmeliyiz” diye konuştu. Başkan Soyer, İzmir'in dünyanın ilk Cittaslow Metropol Kenti olduğundan da bahsetti. Yine bir sosyal medya platformu olan Visitİzmir'i de anlatarak bu uygulama ile kullanıcıların, İzmir'in turistik değerlerine dair yorum yaparak, fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşabildiğini ve kendi turizm noktalarını beğenip, favorilerine ekleyebildiğini söyleyen Başkan Soyer, Büyükelçiden web sitesini ziyaret etmesini istedi.

İkili görüşmede, kentler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşler paylaşıldı.