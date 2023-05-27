Körfez turuyla “yaza merhaba”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, engelliler ve aileleriyle Kubilay Arabalı Vapuru’ndaki “Yaza Merhaba” etkinliğinde bir araya geldi. İzmir Körfezi turunda müzik eşliğinde eğlenen engelliler unutulmayacak bir gün yaşadı.

Engelsiz yaşam yolunda projeler yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar ve aileleri için Kubilay Arabalı Vapuru’nda Yaza Merhaba etkinliği düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Yüksel Taşkın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Engelsizmir Kongre Başkanı Dr. Levent Köstem, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu dinletileri eşliğinde düzenlenen etkinliğe katılanlar bir buçuk saat boyunca keyifli bir Körfez turu yaptı.

"Bu şehri engelsiz bir kent haline getireceğim"

Yaz sıcağının kendini hissettirdiği bugünlerde vapur yolculuğunu birlikte yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Bu şehri engelsiz bir kent haline getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim. İyi ki varsınız” dedi.

İzmir STK’larla uyum içinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Yüksel Taşkın da, “İzmir’de her zaman sivil toplum kuruluşlarıyla bir uyum söz konusu. Bizler bireyleri öne alan, halkı öne alan bir sosyal devleti kurmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Herkes farklı herkes eşit

Engelsizmir Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Levent Köstem ise “Engelsizmir Şube Müdürlüğü yürütücülüğünde, toplum içinde yaşayan her bireye eşit hak ve olanakların sunularak, bireyin kullanıcısı olduğu çevrede başka bir bireyin yardımına gerek duymaksızın, diğer kullanıcılarla eşit, güvenli ve adil bir şekilde, toplum yaşamının tüm alanlarına tam katılımının sağlanması hususunda erişilebilirlik çalışmaları sürdürülmekte. Bu çalışmaların öncüsü Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

