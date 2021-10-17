Körfez Yarışı’nda ilk gün sonuçları belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamındaki İzmir Arkas Körfez Yarışı’nın ilk gün sonuçları belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Arkas Holding, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün desteğiyle düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamındaki İzmir Arkas Körfez Yarışı’nın ilk gününde kazananlar belli oldu. Startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in verdiği yarışta IRC A 0 sınıfında birinci Arkas Comet, ikinci Team Spirit; IRC A 1 sınıfında birinci Team Linea Rossa, ikinci Eshquia-VMG Yelken; IRC A 2 Yeşil sınıfında birinci Cygnus, ikinci Mercer-Blue Miles; IRC B-Kırmızı sınıfında birinci Bilicra-Shakara, ikinci Meltemi ve Destek Beyaz sınıfında birinci Pars-1, ikinci Pearl M tekneleri oldu. İlk gün 5 sınıfta 26 yatın katıldığı mücadelede hava koşulları nedeniyle tek yarış yapıldı. İzmir Arkas Körfez Yarışı’nın şampiyonu 17 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci gün yarışları sonrasında belli olacak.