Körfez yarışında kazananlar ödüllerini aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan İzmir Körfez Festivali sona erdi. İzmir Arkas Körfez Yarışı’nda kazanan takımlara ödüllerinin verildiği törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Suat Çağlayan, “Başkan Tunç Soyer’in en büyük hayali Körfez’in daha aktif kullanılması. Sizler onun hayallerini geliştirmeye başladınız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İzmir Körfez Festivali sona erdi. Festivalin kapanış gününde Konak Pier önünden karadan ve denizden başlayan kortej Gündoğdu Meydanı’nda son buldu. Meydandaki halk oyunları gösterisi ve Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu konseri renkli görüntülere sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in startını verdiği, Arkas Holding, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün desteğiyle düzenlenen İzmir Arkas Körfez Yarışı’nda kazananlara ödülleri de Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılan törende verildi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burhan Suat Çağlayan, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erşen, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) Başkanı Akif Sezer, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Arkas Spor Kulübü Yelken Şube Başkanı Mert Oruz katıldı. Festival kapsamında ayrıca Gündoğdu Meydanı’nda Göksel de sahne aldı. Göksel on binlerce İzmirliye coşkulu anlar yaşattı.

“Soyer’in en büyük hayali Körfez’in aktif hale gelmesi”



Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burhan Suat Çağlayan, “Çok heyecanlı olduğumuz bir akşamdayız. Başkanımız Tunç Soyer’in selam ve sevgilerini iletiyorum. Onun hayallerini geliştirmeye başladınız. Onun en büyük hayali Körfez’in aktif hale gelmesi. Ama bir iki etkinlikle değil, çok daha geniş, zamana yayılmış etkinliklerle, yarışlarla Körfez’i canlı hale getirmek… Ne yazık ki araya giren iki yıllık sıkıntılı bir dönem oldu. Bu geçen zamanı umarım önümüzdeki yıllarda telafi ederiz. Körfez’in her tarafında yarışlar izleriz” diye konuştu.

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer, “Festivalin düzenlenmesinde en büyük paydaş olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz. Katılan bütün kulüplerimize ve yelkencilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Arkas Spor Kulübü Yelken Şube Başkanı Mert Oruz ise, “Herkesin çok mutlu olduğu iki harika gün geçti. İzmir Marina bu organizasyona çok iyi ev sahipliği yaptı. İzmir’in bir marinaya çok ihtiyacı olduğunu hep dile getiriyorduk. İki gün yelkenliler denizde kuğu gibi salındı, bunları daha fazla görmek istiyoruz” dedi.

Ödül alan takımlar



İzmir Arkas Körfez Yarışı’nda IRC A0 kategorisinde birinci Arkas MAT Sailing Team, ikinci Team Spirit, IRC A1 kategorisinde birinci Team Line A Rossa, One Yacht İzmir Yelken ikinci, IRC A2 kategorisinde Cygnus birinci, Yediçeriler ikinci, Mercer üçüncü, IRC B kategorisinde ise Blicra Shakara birinci, Meltemi ikinci, Goodday Sunshine üçüncü oldu. Destek kategorisinde ise Pars-1 birinci, Pearl M ikinci, Final üçüncü oldu.

Kazanan takımlara ödülleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burhan Suat Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erşen tarafından verildi.