Korona gönüllüleri iş başında

Karşıyaka'da yaşayan 65 ve üzeri vatandaşlar, kendileri için gelen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk sabahını gönüllü sürprizi ile karşıladılar.

Karşıyaka Belediyesi tarafından organize edilen ve gençlerden oluşan gönüllüler, erken saatlerden itibaren 1350 eve 2'şer ekmek ve bilgilendirme broşürü dağıttı. Yalnız olmadıklarını, Karşıyaka Belediyesi'nin yanlarında olduğunu belirten gönüllüler, her türlü ihtiyaçları için belediyenin belirlediği 399 40 00 ve 444 15 75 numaralı telefonları arayabileceklerini kaydettiler.

Bize telefon etsinler

Geçtiğimiz hafta içi 65 yaş ve üzerindeki Karşıyakalılara belediyeyi arayarak kayıt yaptırmalarını isteyen Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çağrısını yineledi. Belediye kayıtları ile kendilerini arayan 65 yaş üstündeki vatandaşların listesini birleştirdiklerini, ulaşamayanların da belediyeye kayıt yaptırmalarını talep eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Başta yalnız yaşayan Karşıyakalılar olmak üzere tamamının yanındayız. Evde kalmak durumunda oldukları bu sıkıntılı günlerde tüm ihtiyaçlarını belediye olarak karşılamaya hazırız. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde de onların ekmek ihtiyacını karşılamak istedik. Ayrıca kendilerine korona virüsüyle ilgili korunma yollarını anlatan bir de broşür dağıttık" diye konuştu.

Oyun parkları kapatıldı

Karşıyaka Belediyesi ayrıca dün itibariyle ilçedeki tüm oyun parklarını virüsün yayılmasını önleme amacıyla kullanıma kapattı. Ayrıca parklardaki banklar da ekipler tarafından kaldırıldı. Dün de ilçeyi gezen Başkan Tugay, sokaktaki vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi. Öte yandan dün gün boyunca belediye ekipleri Pazar yerlerinde broşür dağıttı, sokaklarda vatandaşın evden çıkmaması için anons yapıldı.



