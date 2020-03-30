Korona moral bandosu

Bornova Belediye Bandosu Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla sokaklara çıktı. Tulumlarını giyip, maske ve eldivenlerini takan bando üyeleri mahalle mahalle gezdi.

Bornovalılar birbirinden eğlenceli şarkılar ve marşlar çalan bandoya, evlerinin balkonlarından ve kapılarının önünden eşlik etti. Zorunlu ihtiyaçları için sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ve esnafın bandoya katıldığı anlarda keyif dolu görüntüler ortaya çıktı. Özellikle yaş almış büyükler olmak üzere mahalle sakinleri Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa İduğ’a teşekkür etti. Kilometrelerce yol yürüyüp ve dört saat boyunca enstrüman çalan bando üyesi sanatçılar ise duygularını; “İnsanlarımızın memnuniyeti bizleri öyle mutlu etti yorulduğumuzu anlamadık bile” sözleriyle dile getirdi.

Başka mahallelere de gidecek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralli olunması gerektiğini de belirterek, “Vatandaşlarımızın yüzlerinde küçücük bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize. Bandomuzla ilk olarak Çamdibi ve Yeşilova’daki vatandaşlarımıza sürpriz yaptık. Önümüzdeki günlerde başka mahallelerde olacağız. Bornova’nın tamamını gezeceğiz. Umudumuzu kaybetmeden tedbirli olup, tüm kurallara uyalım. Bornova Belediyesi olarak her anlamda vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreci birlikte atlatacağız” dedi.