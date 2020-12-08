Koronadan kaçış kolay!

İzmir'de koronavirüse yakalanmayan vatandaşlar, aldıkları önlemleri anlattı. Doğru beslendiklerini ve vitamin takviyesi aldıklarını söyleyen vatandaşların birçoğu ayrıca virüsten korunmak için çift maske taktıklarını belirtti

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte vatandaşlar da tedbirlerini sıklaştırdı. İzmir'de de koronavirüse yakalanmayan vatandaşlar kendi aldıkları önlemleri anlatarak, günlük hayatlarındaki tedbirleri paylaştı. Koronavirüse yakalanmamak için vitamin desteği aldığını söyleyen vatandaşlardan Cem Özer, "Koronavirüse şu ana kadar yakalanmadım. Çift kat maske ve siperlikle korunuyorum. Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Sarımsağın önemli bir besin kaynağı olduğunu düşünüyorum. Sarımsak tüketiyorum. Ev buluşmalarını kaldırdım. Görüştüğüm kişilerle de maske ve mesafe kurallarına dikkat ediyorum" dedi. Havva Yadigar ise koronavirüsten korunmak için çift maske kullandığını belirtip, "Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Uzmanların önerdiği vitaminleri almaya dikkat ediyorum. Saf yağ, zeytinyağı tüketip yemeklerime koyuyorum. Sürekli dezenfektanımı yanımda taşıyorum" diye konuştu.

Hijyene dikkat ediyorum

Uykunun çok önemli olduğunu ve mevsiminde sebze ve meyve tükettiğini ifade eden Erdinç Ereş de şunları söyledi: Ayrıca koronavirüsten korunabilmek için maske, mesafe ve hijyene çok dikkat ediyorum. Bir anlık bir boşluk, ihmal bu hastalığı kapmamıza neden olabilir. Çift maske özellikle son günlerde kullanmaya başladım. Cebimde sürekli dezenfektan taşıyorum ve hiç üşenmeden kimle iletişim halinde olursam hemen ellerime sıkıyorum. Mevsiminde çıkmış sebze ve meyvelerin tüketilmesine dikkat ediyorum."

Et suyu tüketiyorum

70 yaşındaki Mehmet Ali Ulutaş koronavirüse yakalanmamak için et suyu ve kemik suyu tükettiğini vurgulayıp, "Doğal besleniyorum. Ekmeğinden tutun da yemeğime kadar beslenmeme çok dikkat ediyorum. Kasaptan et suyu, kemik suyu alıyorum. Günlük yumurtamı yiyorum. Haşlamalık ilikli et aldım. Onu haşlayacağım. Hindi eti aldım. Onu da sote yapacağım. El temizliğine ve mesafeye çok dikkat ediyorum. Elimden geldiğince mineral ve vitamin dengemi iyi tutmaya çalışıyorum. Mart'ta bu hastalık çıktığı zaman yazlığımda D vitaminini çok depoladım. Vitamin alımına da çok dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız Kanberoğlu da koronavirüsten korunmak için hijyene çok dikkat ettiğinin altını çizip, "Evimi dezenfekte ediyorum. Maskemi çıkarmıyorum. Ellerimi sürekli yıkıyorum, dezenfektanımı yanımdan hiç ayırmıyorum" dedi. Kanberoğlu şöyle devam eti: Ayrıca bağışıklığımı yüksek tutmak için kelle paça çorbası içiyorum. Doğal zeytin, kekik tüketiyorum. Zeytin yaprağından çay yapıp, içiyorum. C vitamini tüketiyorum. Bol bol portakal ve limon yiyorum. Bu tedbirlere uyulduğu zaman koronavirüse yakalanacağımı düşünmüyorum.

Vitamin kullanımı arttı

Aktar Erhan Tuna ise, "Koronavirüse karşı daha çok kekik ve zeytin yaprağı satılıyor. Ihlamur ve adaçayı satışlarımız da bu süreçte devam ediyor" dedi. Eczacı Fatih Çakmaklı da koronavirüs sürecinde C, D ve çinko vitaminlerinin satışının arttığına dikkati çekip, "Hekim veya eczacı önerisinde olmayan vitaminlerin kullanılmamasını öneriyoruz. Ancak bu vitaminlerin tüketimine de dikkat ederek, vücudun dengesini bozmayacak şekilde kullanılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.