Koronavirüs kaynaklı genç ölümler arttı!

Covid-19 salgınını vatandaşların kanıksadığını belirten uzmanlar, “Koronavirüse yakalansak da iyileşebiliriz, bu gribin farklı bir versiyonu, ben ölmem” düşüncesiyle tedbirlerin özellikle gençler tarafından önemsenmediğini ve koronavirüs kaynaklı genç ölümlerin arttığını söylüyor

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye genelinde ve İzmir’de hızlı bir şekilde tırmanışa geçen koronavirüs ciddiyetini koruyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre son bir haftada gün geçtikçe yapılan test sayıları azalırken buna bağlı olarak tespit edilen vaka sayıları da azaldı. Vatandaşların Kovid-19'u geçmiş aylarda olduğu kadar ciddiye almadığını ve salgının kanıksandığını dile getiren uzmanlar, İzmir'de yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 90’lara ulaştığını ve tedbirlere daha sıkı uyulması gerektiğini belirtiyor.

Alışmışlık var

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakası görüldüğünde vatandaşların tedirgin ve endişeli olduğunu ama zaman geçtikçe salgının kanıksandığını ifade eden Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Kovid-19’un geçen yıl zirve yaptığı aylarla bugünü kıyaslarsak bir alışmışlık var. Vatandaşlarımız daha rahat hareket ediyor. ‘Koronavirüse yakalansakta iyileşebiliriz’ düşüncesi var. Zaman geçtikçe kanıksıyoruz. Bazı kesimler toplu organizasyonlar yaparak bu hastalığın tüm ülkeye yayılmasına neden oluyor. Gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Alınmadığında faturasını hep birlikte ödüyoruz. Bir aydır salgının zirve yaptığı dönemdeki yoğunluğu yaşıyoruz. Kovid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı basına açıklanan rakam. Anadolu’da pek çok yerde Kovid-19 nedeniyle vefat edipte, koronavirüs teşhisi konulamayan belki binlerce insan var” diye konuştu.

Devlet büyükleri örnek olmalı

Salgın karşısında herkesin tedbirlere uyması gerektiğini belirten Doğruyol, “Salgına karşı vatandaşların daha hassas olmasına ihtiyaç var. Vatandaşların hassasiyeti kadar kurumların, siyasi partilerin ve devlet büyüklerinin de hassas olması gerekiyor. Tedbirlere herkesin uyması gerekiyor. Birkaç gün önce İstanbul’da binlerce insanın katılımıyla bir cenaze kaldırıldı. Sokakta gezen vatandaşa ceza yazılırken binlerce kişinin toplandığı cenazeyi insanların gözünün içine sokarsanız burada bir adaletsizlik ve haksızlığın olduğunu herkes görür. Devlet büyüklerinin bu konuda örnek olması gerekiyor. Binlerce kişinin toplanması televizyonlarda gösterilirken vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istemek inandırıcı olmaz. Bu aynı zamanda sağlık çalışanlarına yapılan bir hakarettir. Bu insanlar bir emek veriyor. Bu kadar emek verilirken tedbirlere uyulmazsa bu yük yine sağlık çalışanlarının sırtına biniyor. Arkadaşlarımız görevlerini yerine getirecek ama herkesin de üzerine düşeni yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yatak doluluk oranları arttı



Hastanelerde doluluk oranlarının arttığına dikkat çeken Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Son tedbirlerle vaka sayılarında yüzde 10’luk bir düşüş var ama bu tedbirler yeterli değil. Bu salgının en büyük yükünü sağlık çalışanları olarak bizler çekiyoruz. Vaka sayılarının artması sonucunda hastanelerde yatak doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları artıyor. İzmir’de yoğun bakımlarda yüzde 90’a yaklaşan bir doluluk var. Kısıtlamalar yetersiz kalırsa tam kapanma gerekiyor” dedi.

Genç ölümler artıyor



Kovid-19’un kanıksandığını ifade eden Özdemir, “Salgına karşı korku azaldı. Koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yaş oranları da düştü ama halkımız, özellikle gençler tedbirlere dikkat etmiyor. Bu hastalığı ayakta atlatma oranı daha fazla. Bundan dolayı da çok fazla önemsenmiyor. ‘Bu gribin farklı bir versiyonu, ben ölmem’ düşüncesi çok yanlış. Genç ölümler artıyor. Kısıtlamalar kalktığında kafelerde yer kalmadı. Açıldıktan sonra yeterince dikkat edilmedi. Mutant virüs olduğundan dolayı da daha hızlı yayılıyor. Bir ortamda üç, dört dakika kalarak birden fazla insana bulaşma ihtimali var. Bu nedenle insanlar, daha fazla maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeli. Maske her ortamda takılmalı. Bu tedbirlere dikkat edilmediği için vaka sayıları artıyor. Vaka sayılarının düşmesinde aşılanma önemli. Aşı sırası gelenler aşı olmalı. Yüzde 70’lere varan bir aşılama yapabilirsek bu virüsü yenebiliriz” diye konuştu.