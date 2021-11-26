Koronavirüse yakalanan öğretmen, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti

İzmir'de koronavirüs nedeniyle tedavi gören okul öncesi öğretmeni Nurseven Elbasan, Öğretmenler Günü'nde hastalığa yenik düştü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan okul öncesi öğretmeni Nurseven Elbasan ikinci çocuğuna hamile olduğu sırada koronavirüse yakalandı. 1 ay önce testi pozitif çıkan ve 18 aylık bir kız çocuğu olan Elbasan öğretmen durumu ağırlaşınca İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ancak her geçen gün sağlık durumu ağırlaşan ve 10 Kasım'da da entübe edilen Elbasan'ın bebeği 20 Kasım tarihinde 6.5 aylıkken dünyaya getirildi.

Elbasan öğretmenden ise Öğretmenler Günü'nde acı haber geldi. Aşı olmadığı öğrenilen Elbasan öğretmen koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti. Elbasan'ın ölümü, eşi Taner Elbasan (35), yakınları ve eğitim camiasını üzüntüye boğdu. Elbasan, aynı gün Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.