Koronavirüste korkutan durum: Yoğun bakımlar doldu!

Salgında gelinen noktayı değerlendiren TTB Genel Sekreteri Bulut, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu söylerken, "Eğer önlem alınmazsa çok değil, Nisan ayı sonunda günlük vaka sayısı 60 bini bulacak" dedi

Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son verilere göre günlük vaka sayısı 55 bine dayandı. Türkiye, dünyada günlük vaka sayısında zirvede bulunuyor.

Salgında gelinen son noktaya ilişkin BirGün'den İsmail Arı'ya konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servislerinin yüzde 92-93 seviyelerine ulaştığını söyledi.

Bulut, “Sağlık Bakanlığı, ‘Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66’ diyor. Ancak solunum cihazı olmayan, ikinci ve üçüncü sınıf yoğun bakım yataklarının da dahil olduğu toplam yoğun bakım yatak sayısından bu oranı çıkarıyorlar. Oysa Covid-19 hastaları için sadece birinci sınıf yoğun bakım yatakları kullanılabiliyor ve bu yatakların doluluk oranı ise yüzde 92- 93 seviyesinde” diye konuştu.

'ÖNLEM ALINMAZSA GÜNLÜK VAKA SAYISI 60 BİNİ BULACAK'

Günlük vaka sayısı 60 bine ulaştığında Covid-19 hastaları için kullanılan yoğun bakım yataklarında da doluluk oranının yüzde 100’e ulaşacağını vurgulayan Prof. Dr. Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde şu an sadece bir tane boş yoğun bakım yatağı kaldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde yoğun bakım yatağı sorunu yaşanıyor. Eğer önlem alınmazsa çok değil, Nisan ayı sonunda günlük vaka sayısı 60 bini bulacak.”

'ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN ÇOK SIKINTILI OLABİLİR'

Vaka sayısının anormal derece arttığını ve zor günlerin kapıda olduğunu belirten Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel de BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Özellikle önümüzdeki 10 gün çok sıkıntılı olabilir. Vatandaş durumun farkında değil. Vaka sayısı çok hızlı artıyor. Yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Durumun ciddiyetinin farkına varılması lazım. Sadece yoğun bakımlar değil, servislerde de doluluk oranı çok fazla. Önceki aylara göre yoğun bakımlarda ölüm oranı daha fazla. Ayrıca yoğun bakımlarda yaş ortalamamız 77-78 yaş iken şimdi 60 yaşın altına düştü. Bu durum İngiltere mutasyonu ile 60 yaş üstünün aşılanmasından kaynaklanıyor.”