Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı

İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor sağlığına kavuştu. Doktor Soner Gök, vatandaşlara ise mecbur kalmadıkça evden çıkmama tavsiyesinde bulundu

112 Çağrı Merkezi'nde danışman hekim olarak görev yapan 38 yaşındaki Doktor Soner Gök, geçtiğimiz günlerde yakalandığı koronavirüsü yendi ve görevine geri döndü.

2 çocuk babası olan Gök, İzmir depreminden iki gün sonra eklem ağrısı ve ishal şikayetleri yaşadığını söyledi. Bunun üzerine test yaptırdığını anlatan Gök, testi pozitif çıkınca karantina sürecinin başladığını anlattı.

Kendisini bir odada izole ettiğini ve ilaçlarını kullandığını anlatan Gök, bu süreçte bolca sıvı ve vitamin desteği aldığını da ifade etti. Eşinden ve çocuklarından uzak durduğunu anlatan Gök, karantina süreci sonunda da işine döndüğünü söyledi.

Karantina süresi boyunca bir odada kalmanın psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yarattığını belirten Gök, bu süreçte bolca kitap okuyarak ve film izleyerek kendisinin rahatlatmaya çalıştığını söyledi. Özellikle sırt ağrısı çektiğini belirten Gök, iyi bir şekilde bu dönemi atlattığını anlattı.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulunan Gök, onun dışında sosyal mesafe kurallarına, maske ve hijyen kurallarına uyulması çağrısı yaptı.