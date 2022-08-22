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'Koronayız' diyerek asansöre koydukları para sahte çıktı!

'Koronayız' diyerek asansöre koydukları para sahte çıktı!
22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:46

İzmir Torbalı'da koronavirüs karantinasından olduklarını söyleyen kişiler restoranlardan sipariş verdi. Gelen ürünlerin ücretini ise asansöre koyarak kuryeye yollayan kişilerin verdiği paraların sahte olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, 2 şüpheliyi yakaladı

Torbalı ilçesinde S.O.Ç. ve T.U. isimli iki şüpheli, bölgedeki bir restorandan sipariş verdi. Gelen kuryeye koronavirüs teşhisi nedeniyle karantinada olduklarını belirten iki şüpheli ürünleri asansöre bırakmalarını ve ücretini de asansörle göndereceklerini belirtti. Parayı asansörden alan kurye, daha sonra sahte olduğunu saptadı. Farklı tarihlerde birçok kez kuryeleri sahte para ile mağdur ettikleri belirlenen iki şüpheli, şikayetler üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlmüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan incelede, S.O.Ç. ve T.U.'nun başka bir hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi. 4 ayrı parada sahtecilik ve 1 otomobilden hırsızlık suçundan aranan şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 12'si 100'lük ve 1'i 50 TL olmak üzere toplamda bin 250 TL sahte para, çantası çalınan bir market sahibi adına düzenlenmiş çok sayıda kimlik, kart, evrak, belge ve cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.O.Ç. ve T.U., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #sahte para #Koronavirüs
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