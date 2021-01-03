Koruma altına alındı 

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mavişehir’de başıboş halde dolaşan eşeği koruma altına aldı.

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine 2. etap villaların bulunduğu noktaya giden ekipler, eşeği alarak Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirdi. Eşeğin uzman personel ve veteriner hekimler tarafından genel bakım ve tedavisi yapıldı, herhangi bir rahatsızlık ve bozukluk tespit edilmedi. Eşek, tedavisinin ardından İzmir Valiliği İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun başıboş çiftlik hayvanları için aldığı karar doğrultusunda Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na teslim edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı şunları kaydetti: “İlçemizde bu tip şikayetleri genellikle başıboş atlar için alıyorduk eşek ihbarı bizi de şaşırttı. O eşeğin Mavişehir’e nasıl gittiğini biz de bilmiyoruz. Ekiplerimizin ve personelimizin çabalarıyla sağ salim koruma altına aldık. Valilik kararı gereği eşeği Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na teslim ettik. Umarım bu tür ihbarları daha az alırız, çevremizde böyle başıboş hayvanlar görmeyiz.”

