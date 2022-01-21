Köşger'den AKM binası açıklaması: Bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı yok

Kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, son günlerde tartışma konusu olan AKM binası ile ilgili açıklama yaptı. Köşger, "Depremden sonra bir süre geçici olarak Valilik olarak kullandık. Binanın herhangi bir yerine tadilat yapılmadan o binayı kullandık. Biz AKM'yi boşalttıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'nün bina arayışı sürecinde gündeme geldi. Ege Üniversitesi Rektörü ve İl Emniyet Müdürümüz arasında bir müzakere oldu. Halen Emniyet için bir uygun yer bulduğumuz takdirde bulduğumuz yere taşınmak kanaatindeyiz. Ama burada bir bardak suda fırtına koparmanın da anlamı yok." ifadelerini kullandı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantısında İzmir'deki uyuşturucu başta olmak üzere, diğer kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ele alınırken Vali Köşger, kent gündemine dair soruları da yanıtladı. Balçova Termal Otel'de düzenlenen basın toplantısına Vali Köşger'in yanı sıra Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve ilgili bürokratlar katıldı. İl Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından kent genelinde uyuşturucuyla mücadele ve kaçak göçmenlere ilişkin bilgilendirmelerinin ardından Vali Köşger'in kent gündemine dair açıklamaları toplantıya damga vurdu.

Vali Köşger, AKM tartışmalarına noktayı koydu

Bir süredir kent gündemine tartışmalara neden olan Emniyet Müdürlüğü'nün Atatürk Kültür Merkezi(AKM)'ne taşınmasıyla ilgili Vali Köşger, "30 Ekim elim bir hadise olan depremi yaşadık. Maalesef İzmir'in bina envanterinin çürük olduğunu gördük. Buna kamu binaları dahil. Konak Meydanı'na adına verilen Hükümet binasına olmak üzere birçok bina hasar gördü. Emniyet Müdürlüğü binası da hasar gördü. Emniyet için bir bina arayışı içerisindeyiz. Birçok alternatif değerlendirildi. AKM de depremden sonra kullandığımız bir yer. Depremden sonra bir süre geçici olarak Valilik olarak kullandık. Binanın herhangi bir yerine tadilat yapılmadan o binayı kullandık. Biz AKM'yi boşalttıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'nün bina arayışı sürecinde gündeme geldi. Ege Üniversitesi Rektörü ve İl Emniyet Müdürümüz arasında bir müzakere oldu. Halen Emniyet için bir uygun yer bulduğumuz takdirde bulduğumuz yere taşınmak kanaatindeyiz. Ama burada bir bardak suda fırtına koparmanın da anlamı yok. Hatta bir bardak su da yok. Fırtına koparmayı gerektirecek. Orasının bir kültür merkezi, ismi değişmeyecek. Eğer bina bulunmazsa oraya taşınılacak. Binada bir tadilat yapılmayacak. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz 45 dönümlük bir arazi üzerine bu sene bütçede ödeneği 425 milyon TL olarak tefrik edilmiş olan ama maliyeti 650 milyon TL'yi bulacak olan bina süratle yapılacak ve Emniyet kısa sürede o binaya taşınacak. İzmir'deki salkım saçak olan emniyet birimleri bir külliye içerisinde hizmet sunacak. İzmir'in şehir vizyonuyla ilgili sıkıntılardan birisi de bu. Benim tespit ettiğim. Kamu binaları çok dağınık bir şekilde. Erişim, ulaşım çok zor. Bir metropole yakışık hale gelmesi için Emniyet'ten başlayarak çalışmalar devam ediyor. Hükümet Konağı'nın arkasında yıkılacak yere de İzmir Valiliği'nin dağınık vaziyette olan çeşitli birimleri toplanacak. Hükümet binasının tarihi dokusuna uygun, L şeklinde, üç katlı bir bina yapacağız. Bu bina tarihi yapıya uygun, İzmir'e yakışır bir Valilik kompleksine kavuşacak. Emniyet Müdürlüğü için varsa daha iyi bir teklifinin buraya hazırlanıyor" diye konuştu.

Emniyetten neden rahatsız olunuyor?

Vali Köşger, Emniyet Müdürlüğü'nü AKM yerine başka bir yere taşımak için önerilere de açık olduklarını belirterek "Daha iyi bir yer teklifi varsa oraya taşınmaya hazırız. Ama başka alternatif bulunmazsa Emniyet, AKM'yi kullanacak. Emniyet'e uygun bina henüz bulunamadı dedi. Ayrıca Vali Köşger, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün taşınması yönündeki öneriye ise "AKM'ye Milli Eğitim Müdürlüğü'nü mü taşıyalım? Emniyet'ten neden rahatsız olunuyor? Bütün şehrin güvenliğini emanet ettiğimiz kişilerden bir rahatsızlık mı var" diye yanıt verdi.

Olay mecrasından saptırıldı

İzmir Valiliği'nin AKM tartışması üzerinden siyasete çekilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yönelik ise Vali Köşger, "Kendimizin dışında olan hadiseleri İstanbul'da, Ankara'da nasıl eviriliyor diye şaşkınlıkla izliyorduk. İzmir'de bizzat yaşayarak görmüş olduk. Nasıl bir konunun mecrasından çıkarılarak bahsedilmiş olduğunu görmüş olduk. Neticede bir deprem yaşandı. Kamu binaları da bu anlamda sıkıntılı. Bir yer arayışı çerçevesinde daha önce Valiliği'nde kullanmış olduğu yer gündeme gelmiş. Sivil toplum kuruşları binanın yıkılacağına kadar getirdiler mevzuyu. Olay tamamen mecrasından saptırıldı. Siyasete malzeme edildi. Ortada siyasete malzeme edilecek bir şey yok. Atatürk ve Atatürk'ün adıyla hiç kimsenin bir problemi yok. İzmir'in Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'le ilgili üç konu nedir? Birincisi; Hasan Tahsin'in ilk kurşunu atmış olması. İkincisi 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu. Üçüncüsü de Atatürk'ün İzmir'e gelişi ve Türkiye'ye mal olmuş İzmir İktisat Kongresi. İzmir İktisat Kongresi Binası'na ne oldu, nerede? Kim yıktı? Ben yerini tespit ettim. Otopark yapılmaya çalışıyor. Bir kısmı tescilli bir kısmını da ben tescil etmeye çalışıyorum. Bununla ilgili yazı yazdım, bir çalışma başlattım. İktisat Kongresi'ni tekrar yapalım desek nerede yapacaksınız? Yer yok. Orayla ilgili bir çalışma başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'in temel sıkıntısı uyuşturucu

İzmir'in en büyük sorunun uyuşturucu olduğunu da kaydeden Vali Köşger, "İzmir'in tespit ettiğimiz temel sıkıntıları uyuşturucu. Şehrimizde yaygın bir şekilde kullanıyor. İzmir'in özel olarak çok yoğun bir şekilde hedefleniyor. Bunun engellemeye çalışıyoruz. Bütün birimlerimizle birlikte yapıyoruz. Dış ülkelerden ülkemize gelen sürat tekneleriyle getirilmeye çalışıyor. Uyuşturucuyla ilgili sıkıntının temeli gençlerimizi buna bulaştırmamaktır. Bulaştıktan sonra ya da bağımlı hale geldiğinde 10 gençlerden sadece 1'ini rehabilite ediliyor. O da çok kuvvetli iradesi olursa. Amacımız gençleri, gençlik koridorundan geçerek sağ salim hayata hazırlamaktır. En iyi Narkotik Anne projesinde Türkiye'nin en yüksek eğitim seviyesine ulaştı arkadaşlarımız. Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızla eğitim koridorunda kendi yetenekleri doğrultusunda destekliyoruz. Bazı durumlarda kısır döngüye giren aileler var. Bunun nedeni de ailelerde aynı durum olanlar. İş bulamayınca kısır döngüye girebiliyor. Bunun için İŞKUR ve halk eğitim merkezlerinde meslek edinmeye çalıştırıyoruz. İzmir'in en can yakıcı sorunu uyuşturucudur. Bunu bilesiniz. Uyuşturucu öyle bir bela ki, anneyi babayı, çevreyi bitiriyor. Büyük bir probleme dönüşüyor. Herkes perişan oluyor" dedi.

Esrar miktarı 2.5 kat arttı

İzmir İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı faaliyetler neticesinde 2021 yılında 923 Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Ekim olayının meydana geldiği bu olaylara karışan bin 322 şüphelinin yakalandığı ve 137 şüphelinin adli makamlarca tutuklandığı bilgisini veren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Albay Atıl Bayram ise 2021 yılı içerisinde bir önceki yıla göre olay sayısında yüzde 67'lik artış, şüpheli sayısında yüzde 53'lük artış, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 46'lık artış olduğunu söyledi. 2021 yılı içerisinde bir önceki yıla göre yakalanan kubar esrar miktarında 2,5 kat artış olduğunu sözlerine ekleyen Jandarma Albay Bayram, "Kenevir miktarında yüzde 20'lik artış, metamfetamin miktarında 2,5 kat artış, sentetik hap miktarında yüzde 48'lik artış, sentetik esrar (bonzai) miktarında 5 kat artış sağlanmıştır" dedi.