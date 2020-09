Koştu’dan İzmir mesaisi

Yıllardır bekleyen sorunları nedeniyle başta bozuk yolları olmak üzere kangrene dönüşmüş birçok problemin çözümü için yoğun mesai harcayan Başkan Koştu’nun kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşme trafiği hızla devam ediyor.

Dün istişarelerde bulunmak üzere İzmir’de yoğun mesai harcayan Koştu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere 5 ayrı kurumla görüşme gerçekleştirdi. Bergama için her kurum, kuruluş ve iş dünyası ile işbirliği yapmaya açık bir çalışma yürüten Koştu’nun bu yönü dikkatlerden kaçmıyor.

Görüşme trafiği

Başkent Ankara’da olduğu gibi İzmir merkezde de Bergama’nın hak ettiği noktaya gelmesi için her bir kurum ve kuruluşun ayağına giden Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun mesaisi, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile birlikte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’le gerçekleştirdikleri görüşme ile başladı. Kadim kent Bergama'da yürütülen projeler hakkında Vali Yavuz Selim Köşger ile yapılan istişareler ardından Başkan Koştu ve Kaymakam Kaşıkçı, Yatırım İzleme-Koordinasyon Başkanı ve İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük’le bir araya geldi. Daha sonra Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü’ne geçen Başkan Koştu, burada Bölge Müdürü Birol Çınar’la başta Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi olmak üzere birçok konu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ardından Karayolları 2. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu’nu makamında ziyaret ederek Bergama’nın ulaşım projeleri hakkında istişareler gerçekleştiren Koştu, son olarak Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven ile birçok vakıf eserine sahip olan Bergama’da devam eden ve başlayacak olan restorasyon projeleri hakkında görüşme yaptı.

Çalışmaya devam

Bergama’da yaşayan her bir vatandaşın yıllardır eksikliğini gördüğü hizmetleri yerine getirmek için yoğun bir mesai harcadıklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Bir belediye başkanı diyalog ve işbirliğine açık olursa, kenti için beklenen her bir kazanımı elde edebilir. Ankara’da bizzat görüştüğümüz bakanlarımız sağ olsunlar Bergama’mızın önünü açacak projelerimizle ayrı ayrı ilgileniyorlar. Hükümetimizin desteğiyle tarihi kentimiz Bergama’yı tarihi yatırımlarla buluşturmanın temellerini tek tek atıyoruz. Tüm bu projelerimiz için İzmir’de de her bir kurum ve kuruluşumuzla işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.