Köy Enstitüleri Parkı yenileniyor!

Bayraklı'nın parklarını modernize eden Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu'daki Köy Enstitüleri Parkı'nda da baştan sona yenileme çalışması başlattı

Oyun grupları ve parke döşemeleri değişen, yeşil alanları kent mobilyaları yenilenen park, mahalle sakinlerinin de beğenisini kazandı. Başkan Serdar Sandal "Parkları, yürüyüş yolları, sosyal donatı alanlarıyla daha güzel bir Bayraklı için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

3 BİN 400 METREKARELİK PARK

Bayraklılılara nefes aldıran ortak yaşam alanlarında modernizasyon çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu Mahallesi'nde bulunan ve 3 bin 400 metrekare alan üzerinde kurulu olan Köy Enstitüleri Parkı'ndaki yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Bin 200 metrekarelik yeni yeşil alan oluşturulan parka 900 metrelik de park içi yürüyüş yolu yapıldı. Ayrıca içinde futbol sahası ve mini basketbol sahası bulunan parkın oyun grupları yenilenirken, kent ekipmanları da değiştirilecek. Peyzaj çalışmaları sonrası park kısa sürede hizmete açılacak.

BAYRAKLI HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemize modern görünümlü, yeşili bol, temalı oyun gruplarının bulunduğu, spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar, parklar kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda ekiplerimiz birçok mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz parklarıyla, yollarıyla, sosyal alanlarıyla daha güzel bir Bayraklı oluşturmak. Çünkü Bayraklı ve Bayraklılılar her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor" dedi.



