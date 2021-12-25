Köy enstitüleri ruhu Buca'da yaşıyor

Buca Belediyesi'nin bilim üssü Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrenci ve öğretmenleri, köy enstitülü öğretmenlerle buluştu. Eğitim duayenleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere nasıl ışık olduklarını, köy enstitülerinin ülkemizin kalkınmasındaki katkılarını gençlerle paylaştı

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrenci ve öğretmenleri, hazırladıkları bir proje kapsamında köy enstitülü eğitim duayenleriyle bir araya geldi. Geçmiş ve bugünün eğitim sistemiyle ilgili bilgiler alan gençler, mücadele dolu eğitim ve öğretmenlik yaşamlarını ilgiyle dinledi. Eğitim duayenleri, buluşmada Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere nasıl ışık olduklarını, köy enstitülerinin ülkemizin kalkınmasındaki katkılarını gençlere aktardı. Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğretmenleri de, köy enstitülerinde olduğu gibi aydın ve her alanda donanımlı gençler yetiştirmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

KÖY ENSTİTÜLERİ RUHU YENİDEN CANLANDI

Köy enstitüleri ruhunu Buca'da yeniden canlandıran Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, örnek çalışma modeli ve başarılarıyla kısa sürede Türkiye'nin gururu oldu. Kızılçullu Köy Enstitüsü'nün adını yaşatan merkez, Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim tarafından akademik düzeyde eğitim veren bilim ve sanat üssü oldu. Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'nin her yaş grubundan öğrencileri, uluslararası yarışmalarda, fen bilimleri, matematik, yabancı dil, müzik ve sanat alanlarındaki çalışmalarıyla 2 grand, 43 altın, 41 gümüş, 29 bronz madalya ve 25 özel ödül ve onur ödülleri kazandı. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda üçüncülük ve TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde birincilik kazanan merkez, 4 patent başvurusu yaptı; 5 makale yayınladı. Farklı alanlarda da eğitimler veren merkezde orkestra, koro, solfej, piyano, dans, girişimcilik, bilim projeleri, sosyal sorumluluk projeleri ve drama çalışmaları yapılıyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından yetiştirilen öğrenciler, ilgi alanlarına göre yönlendirilerek bilim ve müzikte dünya çapında büyük başarılara imza atıyor.