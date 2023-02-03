Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer'den "Kota" çıkışı: "Erkeklere kota getirmeliyiz"

"İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" hazırlık çalışmaları kapsamında "Kadın ve İktisat Kongresi" forumunda konuşan Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, her alanda kadın kotasından bahsedildiğini belirterek bakış açısının değiştirilerek "Erkeklere kota getirmeliyiz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılında 15-21 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" hazırlık çalışmaları kapsamında "Kadın ve İktisat Kongresi" forumu düzenlendi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen forma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra ülke çapında birçok kadın sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Forumda birçok farklı meslek grubundan kadın bir araya gelirken yapılan konuşmalarda, kadının çalışma hayatında yaşadığı sorunlara da dikkat çekilirken toplumsal hayatta kadınların daha etki olması gerektiği vurgulandı.

"Bakış açısı değişmeli"

Forumda konuşan Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, karar süreçlerinde kadınların olamamasının alınan kararların yarım olmasına neden olduğunu söyledi. Soyer, "Doğru kararlar eşit düşünerek, birlikte karar vererek, birbirimizi dinleyerek mümkün. Kadınların haklarını konuşurken yaptığımız en büyük hatalardan biri kadınlara odaklanıp erkeklik normlarının konuya etkisini atlamamızdır. Örneğin; her alanda kadın kotasından bahsediyoruz. En az şu kadar kadın diyoruz. Bakış açımızı değiştirmeli mesela erkeklere kota getirmeliyiz. Kadınlar güçlendirilmeli ancak bu sırada erkekler de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilmeli. Toplumda herkesin üzerinde baskı kuran erkeklik normları üzerine düşünülmelidir. Kadınların her alanda daha güçlü olabilmesi için hep beraber mücadele edebiliriz. Ancak bu şekilde refah seviyemiz arttırabilir, adil ve huzurlu bir hayat yaşayabiliriz. Ülkemizin ekonomisinde kadınların daha aktif rol oynaması için yine çalışıyorduk bugün ve gelecekte de bu amaç uğruna daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ninelerimiz kurtardı ve kurdu. Bizler de bu ülkenin geleceğine inanan kadınlar olarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar güvenceli işler yaratılmalı"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise kadınlara yönelik ayrımcılığa dikkat çekerek "Kadınlar olarak toplumda yaşadığımız ayrımcılığı iş hayatında da yaşıyoruz. Ayrımcılık, işe alım sürecinde başlıyor. Çalışma hayatına başladıklarında da aynı işi yaptığımız erkek işçilerden daha düşük ücretle ve kayıt dışı çalışıyoruz. Bütün işsizlik türlerine baktığımızda en fazla kadın işsizliğini görüyoruz. Bugün 3 kadının 1'i işsiz. Bugün çalışma çağındaki 32 milyon kadının sadece 6 milyonu kalıcı ve tam zamanlı istihdam ediliyor. Yani kadınlar güvencesizliğin, işsizliğin ve her türlü ayrımcılığın kıskacında. Bunun temel nedeni de kadına özgü işler olarak tarif edilen ev işlerdir. Bunlar kadının iş hayatına katılımını azaltıyor. Eril yargı kararlarının devam ettiği bir dönemde yapacak çok işimiz var. Bunun için her şeyden önce bakım yükünün kadınların üzerinden alınmasını sağlamalıyız. Cinsiyetçi istihdam ve işbölümünün sonlandırılması gerekiyor. Kadınlar için esnek ve güvencesiz işler değil tam zamanlı ve güvenceli işler yaratılmalı" dedi.

Güçlü kadın, güçlü Türkiye

TÜRKKONFED İDK Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar da "Kadınların yaşadığı birçok sorunu konuştuk ve onlar için çözüm önerisi sunduk burada. Hepimizin ortak sıkıntısı kadınlar, istihdam konusunda verilere ulaşamıyoruz. Biz bu verilere ulaşarak bu veriler ışığında bir amaç ortaya koymak istiyoruz. Bizim burada yapmamız gereken ilk şey bu verilerle birlikte mevcut durumu ortaya koymaktır. Bizleri bu salında alınan kararların burada kalmaması gerektiğini söylüyoruz. Bizim bir hayalimiz var. Biliyoruz ki güçlü Türkiye, ancak güçlü kadın, güçlü toplum ve güçlü ekonomiyle gerçekleşecek. Bizler, sadece toplumsal cinsiyet eşitliğine eğil adalete, eşitliğe ve ekonomiye hizmet ediyoruz. Eğer ki biz kadınlar olarak güçlünün karşısında bir olarak gücümüzü topluyorsak bunsan sonra da güçsüzün yanında olacağız" diye konuştu.

Kadınların çalışma koşulları iyileştirilmeli

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de kadın istihdamının artırılması için eğitim, ekonomi ve hukuk alanında gereken yasal düzenlemelerinin yanı sıra işgücü piyasasındaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kadının sosyal hayata katılımını artıracak olanakların sağlanması gerektiğini söyledi.