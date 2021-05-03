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Köy Koop İzmir Birliği Başkanı Soyer'den pazarların kapatılmasına tepki

Semt pazarlarının kapanmasına tepki gösteren Köy Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, “Pazarların kapatılması küçük üreticiyi cezalandırmaktır” dedi

Köy Koop İzmir Birliği Başkanı Soyer'den pazarların kapatılmasına tepki
03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:28

HABER EKSPRES- Tam kapanma uygulaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle semt pazarlarının kapanmasına bir tepki de Köy Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer’den geldi. Geçimini pazarlardan sağlayan küçük üreticinin cezalandırıldığını söyleyen Soyer, “Zincir marketlerde kapalı alanlarda alışveriş yapmak bulaş riskini artırırken, açık alanlara kurulu pazarların kapatılmasını anlamak zor. Hem üretici hem tüketici büyük zincir firmalara teslim edildi” dedi.

 

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma kararıyla küçük üreticinin ürettiğini satarak geçimini sağladığı semt pazarları da kapandı.

Köy Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer “Zincir marketlerin açık tutulup, pazarların kapatılması küçük üreticiyi cezalandırmaktır. Sadece üretici pazarlarından geçimini sağlayan köylü ne yapacak? Ürün tarlada bekler mi? Üretime devam ediyorlar ama satış yasak. Şu anda Emiralem’de tarlalar çilek dolu, Yarımada enginar dolu, Kemalpaşa’da kiraz hasadı başladı. Küçük üretici ürünlerini hale verse bile, pazarlar kapalı olduğu için anlamı kalmıyor” dedi. Zincir marketlerde kapalı alanlarda alışveriş yapmak bulaş riskini artırırken, açık alanlara kurulu pazarların kapatılmasını anlamanın zor olduğunu belirten Soyer, “Böyle bir karar alınırken küçük üreticinin örgütlü yapılarına danışılması gerekirdi. Köy Koop İzmir Birliği olarak tarım şehri İzmir’de mağduriyetin çok büyük olduğunu görüyoruz. Hem üretici hem tüketici kapalı yerlerde belirli büyük zincir firmalara teslim edildi. Bu süreçte üreticiye herhangi bir destek açıklaması da yapılmadı” şeklinde konuştu.

Etiketler; #semt pazarı kapatma #Neptün Soyer #izmir
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