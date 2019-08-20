Köy-Koop'tan çağrı: Ormanları köylüye bırakın

İzmir'in ormanlarını yok eden yangınlar sonrası İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve S.S. Orhanlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muhittin Akbulut, ormanların ağaçlandırma, bakım ve koruma gibi işlemlerinin köy halkına bırakılmasını istedi.

Karabağlar Tırazlı'da başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine kadar yayılan, Urla'da da çok geniş bir alanı etkileyen yangın için İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve S.S. Orhanlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Akbulut önemli açıklamalarda bulundu. Akbulut ve Soyer, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 40. maddesini hatırlatarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çağrıda bulundu. Söz konusu maddeye göre, ormanlardaki ağaçlandırma, bakım ve koruma gibi işlerin köy halkına bırakılması gerektiğini, bölge halkının sahip çıkması sağlanırsa yangınların da önüne geçilebileceğini vurgulayan Soyer ve Akbulut, Bakan Pakdemirli'ye "Yasayı uygulayın, ormanları köylüye bırakın. Hükümet ve yerel yönetimlerin ayrı çalışması çözümü zorlaştırıyor. Biz bu yasaya uyarak Orhanlı ormanlarını nasıl kullanacağımızı göstermek istiyoruz" dedi.

Biz korururuz

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasaya uymadığını belirten Soyer ve Akbulut, ormanların korunması için işçilerin mevsimlik statüde çalıştırılmasını eleştirdi ve "Bu yangınlarda yüzlerce hayvan öldü. Ağaç varlığımız yok oldu. Telafisi zaman alacak. O yüzden ormanlarımızı bize bırakın, biz koruyalım" şeklinde konuştu.

40. maddenin getirdikleri

6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 40. maddesine göre 'Devlet ormanlarında yaptırılan ağaçlandırma, bakım, imar, kesme, toplama, taşıma, imal gibi orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak yaptırılır' ifadeleri yer alıyor.