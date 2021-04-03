Köylü kadın Başkan Soyer'de böyle söyledi: Bu düzen değişsin artık!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ataköy'de ziyareti sırasında mahalle sakinlerinden 74 yaşındaki Aynur Tütüncü ile sohbet etti. Tütüncü'nün “Arzumuz, isteğimiz bu düzen değişsin artık. Bir emekli maaşıyla dört nüfus geçiniyoruz. Kahveyi çıkardık satılık. Satılacak müşteri de yok. Yeter artık bu düzenden bıktık” sözlerine “Canla başla çalışıyoruz, yapacağız, değiştireceğiz. Çocuklarımızın torunlarımızın yüzü gülecek” diyerek yanıt verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe turlarını Küçük Menderes Havzası'ndaki Menderes'te sürdürdü. Güne Menderes Belediyesi Özdere Hizmet Merkezi'nde bulunan Meslek Fabrikası Kurs Merkezi açılışı ile başlayan Başkan Soyer'e eşi Neptün Soyer, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile eşi Aslı Kayalar, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile bürokratlar, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Menderes İlçe Başkanı Kemal Koç, partililer, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti. Pastacılık kursunu ziyaret eden Başkan Soyer, kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Tunç Soyer, Menderes ziyaretinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden çok amaçlı hizmet binalarını inceledi. Bölgenin sportif, sosyal, kültür-sanat yaşamına ayrı bir renk katacak, 40 bin metrekare alan üzerine kurulacak tesis hakkında bilgiler alan Soyer, alanın herkese hitap edecek şekilde planlanmasını istedi. 2021 yılı içinde tamamlanması hedeflenen tesiste; futbol, voleybol, basketbol sahaları, tenis kortları, konaklamak için 55 konteyner, oyun alanı, toplanma alanı, teleskopik tribün ile amfi oturma alanı bulunacak. Özdere Çok Amaçlı Hizmet Üniteleri, 12 milyon liralık bir yatırımla hayata geçecek.

İstanbul ve Ankara'ya taşıyacağız

Başkan Soyer, ziyaretlerinde Ataköy'de vatandaşlarla buluştu. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Tunç Soyer, “Allah güç kuvvet versin, bu dönemi birlikte atlatacağız” dedi. Esnaf Habib Sever ile buluşan Soyer, burada bir süre sohbet etti. Muhtarlıkta vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinleyen Başkan Soyer, “Felaketleri atlatmanın bir yolu var, el ele vereceğiz. Omuz omuza olacağız birbirimize destek vereceğiz. Birbirimizin açığını eksiğini kapatmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa krizlerin sizde yaratacağı tahribatı, hasarı azaltmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Emrinizdeyiz tüm arkadaşlarımla beraber. Belediye başkanımızla uyumla çalışıyoruz. İlçe belediyesi ile bağlantımız çok güçlü. Her türlü meseleye hızla müdahale edecek gücümüz var” dedi. Karakılçık tohumu ile ilgili konuşan Soyer, “Devletin verdiği taban fiyatın 2 mislinden satın alacağız” dedi. Çevre il ve ilçelere yapılabilecek ürün alımları hakkında açıklamalarda bulunan Tunç Soyer, “11 büyükşehir belediye başkanı sık sık bir araya geliyoruz. Onlarla bu durumu konuştuk. İstanbul, Ankara daha çok tüketiyor. Biz üretiyoruz. Dedik ki, 'üretici ile tüketiciyi beraber buluşturalım. Biz size ürün gönderelim, siz de bunun pazarlamasını yapın'. Buna çalışıyoruz. Öyle bir hazırlığımız var bu yaza. Bütün bu bölgelerimizdeki üreticilerimizin tarımsal kalkınma kooperatifi çatısı altında ürettiklerini İstanbul, Ankara'ya taşıyacağız” dedi.

Başkan Soyer, Ataköy ziyareti sırasında mahalle sakinlerinden 74 yaşındaki Aynur Tütüncü ile bir süre sohbet etti. Ülkenin kötüye gittiğini belirten Tütüncü, “Arzumuz, isteğimiz bu düzen değişsin artık. Bir emekli maaşıyla dört nüfus geçiniyoruz. Kahveyi çıkardık satılık. Satılacak müşteri de yok. Yeter artık bu düzenden bıktık. Bu Türkiye'nin düzeni değişsin artık. Herkes kendine çift maaşlar, biz bir tek emekli maaşıyla 4 nüfus geçiniyoruz. Yetmiyor. Satılmadık yer kalmadı, herkes geçinmeye karnını doyurmaya bakıyor. Bu düzeni düzeltin artık. Bıktık biz” dedi. Soyer “Canla başla çalışıyoruz, yapacağız, değiştireceğiz. Çocuklarımızın torunlarımızın yüzü gülecek” diyerek Tütüncü'ye güven verdi.

“Zor dönemlerden geçiyoruz”

Başkan Soyer, Menderes ziyaretleri kapsamında Değirmendere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti. Soyer, “Değirmendere aslında bütün bölgeye örnek olan, ilham veren kooperatifleşmeyi sürdürüyor. Biz de onlara destek vermeye devam ediyoruz. Bu bölge Türkiye'de çok ayrıcalıklı bir bölge. Biz çok şanslıyız. Millet karla boğuşuyor, biz bu güzel coğrafyada, bereketli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Zor dönemlerden geçiyoruz. Bunları el birliği yaparak atlatacağız. Biz bunun altında kalmayacağız, destek olursak bütün felaketlerin sıkıntısını, tahribatını hafifletiriz” ifadelerini kullandı.

Değirmendere Zirai İlaç Ambalaj Atıkları Toplama Alanı'nda çalışmalar hakkında bilgi alan Soyer, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile traktöre binerek serada fidan dikim çalışmalarına katıldı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı makamında ziyaret eden Soyer, meclis üyeleri ve bürokratlar bir toplantı yaptı.

Canla başla çalışıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menderes ziyaretleri kapsamında CHP Menderes İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu. CHP Menderes İlçe Başkanı Kemal Koç ve Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, destekleri için Soyer'e teşekkür etti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, “Bütün engellere rağmen belediyelerimiz halka hizmete devam ediyorlar” dedi. Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini belirten Başkan Soyer, “İzmir olarak çok şanslıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında 20 senelik kurumsallaşmış yapı var. Baskılara direnen, o baskılara rağmen mahkemelere, saldırılara, Sayıştaylara, müfettişlere rağmen ayakta kalmayı başarmış, toz kondurmamış, lekelenmemiş bir Büyükşehir Belediyesi var. Biz pırıl pırıl, belediyeciliğin en güzel örneklerini ortaya koymuş bir belediye ile beraberiz. Herkesin bir mazereti olabilir ama biz başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Zaman zaman algılar çok öne çıkıyor, birileri başka algılar üretmeye çalışıyor. Olgular her zaman algıların önüne geçer. Algıların makyajları elbet dökülür. Olgularla yaşar insanlar. Biz en başarılı olguları, hikayeleri İzmir'den, Menderes'ten yazmaya kararlıyız. Onun için gece uyumuyoruz, gündüz uyumuyoruz, canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Soyer, parti içi birlik mesajı verirken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin bana göre rol model belediyesi” dedi.

İYİ Parti'yi ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, İYİ Parti Menderes İlçe Başkanı Özdemir Makas'ı da ziyaret etti. Özdemir Makas, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ilçede ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek birlikte güzel işler yapmak istediklerini söyledi. Makas, ilçede gençlerin spor yapacağı tesislere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Başkan Soyer, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Dayanışma ve işbirliğini bu kentin kılcallarına yaymak, bu işbirliğini aradan su sızmayacak kadar güçlü bir şekilde sürdürmek bizim görevimiz. Hele bunun İzmir’de çok daha büyük bir anlamı var. İzmir Türkiye’ye örnek. Asıl büyük değişimi yaşatacak kent İzmir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çok köklü bir kurumsal kapasitesi var. Biz tıkır tıkır çalışmak, iş üretmek mecburiyetindeyiz. Biz bunu yaptıkça Türkiye’de algıların önüne geçecek olgular ve Türkiye’yi değiştirmeye başlayacağız. Ben bugüne kadar gösterdiğiniz dayanışma nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum. Biz birbirimizin dostuyuz. Çok daha güzel bir memleketi birlikte yaratacağız ” dedi.