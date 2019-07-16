Köylü üretecek Bornova Belediyesi pazarlayacak

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara ekonomik kazançlarını tarımsal üretimle arttırabilmeleri için hem üretim hem de pazarlama aşamasında destek vereceklerini açıkladı.

Başkan İduğ, eski köy yerleşimlerinden Eğridere, Çamiçi ve Kayadibi mahallelerini ziyaret ederek besicilik, sebze ve meyve yetiştiriciliği gibi pek çok alanda üretim yapan vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 2014’te çıkan yasa ile mahalle olan köylerden; Eğridere, Çamiçi ve Kayadibi’ni ziyaret etti. Bürokratlarıyla birlikte talepleri dinleyen Başkan İduğ köy kahvelerinde buluştuğu vatandaşlara, “Amacımız köylerimizdeki tarımsal üretim potansiyelini geliştirip daha fazla ekonomik kazanç elde etmenizi sağlamak” dedi. Köylünün ekonomik kazancını arttırma hedefiyle doğru projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını söyleyen Başkan İduğ, sorunları çözüp vatandaşları mutlu edecek hizmetleri en kısa sürede yerine getirme çabası içinde olduklarını söyledi.

Talepler karşılanıyor

Başkan İduğ, ilk olarak Eğridere Mahallesi’nde vatandaşlarla biraraya gelerek Muhtar Hüseyin Şeker ve vatandaşlarla köy kahvesinde sohbet etti. Muhtar Şeker ve vatandaşlar, besicilik ve satışın bir arada yapılabileceği bir hayvancılık sitesine ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Başkan İduğ, bu talebin karşılanması için hemen gerekli hazırlıkları yapmaya başlayacaklarını söylerken, vatandaşlarla birlikte yaptığı incelemelerin ardından Eğridere’de haftanın bir günü pazar kurulması, yürüyüş yolu yapılması ve kadınların el emeği ürünlerini satabilmelerini sağlayacak standların yapılması için çalışmaları başlattı.

Görüşme yapılacak

Başkan İduğ, Çamiçi Mahallesi’nde Muhtar Süleyman Şeker ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köyün ana caddesi üzerinde sebze meyve satışının yapılabileceği stant yapılması konusunda Başkan İduğ’dan destek isteyen köylüler ayrıca, öğrencilerin Evka-4 Mahallesi’ndeki okullarına rahat gidip gelebilmesi için ulaşım çözümü talep etti. Kadınlar da doğal köy ekmeği, tepsi böreği, baklava gibi kendilerine gelir getirecek ürünleri pişirebilmek için ortak kullanılabilecek bir köy fırını yapılmasını talep etti. Öğrencilerin ulaşım sorununun Eğridere ve Kayadibi’nde de ortak olduğunu belirten Başkan İduğ, bu soruna çözüm bulabilmek için ilgili kurumlarla görüşmeler yapacağını belirtti.

Satın alma garantili

Ziyarette, sebze meyve üretimi yapan köylüler ürünlerinin satışını yapmakta ve pazarlamakta güçlük çektiklerini anlattı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ üretimin ve köylünün kalkınmasının önemine dikkat çekerek, Bornovalı üreticilere destek vereceklerini açıkladı. Bornova’da yeni yasayla mahalle olan 12 köyün tarımsal üretim envanterinin çıkarılması için talimat veren Başkan İduğ, “Köylerimizde hangi ürünlerin hangi miktarlarda üretildiğini tespit ettikten sonra çiftçimize satın alma garantili üretim yapma imkanını sunacağız. Köylülerimiz üretecek, biz satın alıp pazarlamasını yapacağız” dedi. Başkan İduğ ayrıca kırsal mahallelerdeki üreticilerin ürünlerini Bornova’daki semt pazarlarında belirli günlerde satabilmeleri için bir sistem üzerinde çalışacaklarını da söyledi.

Köylülerin ayağına gidecek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, köylülerin aidat ya da başka külfetler getirebileceği endişesiyle ilçedeki üretimi ve kalitesini arttırmak için kurulan Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne üye olmaktan çekindiklerini belirterek, “Bundan sonra kooperatife üye olmak için giriş aidatı alınmayacak. Kooperatife üye olmak için üreticiler ilçe merkezine gelmeyecek, kooperatif görevlileri köylere gidecek” dedi.

Dijital dershane müjdesi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, köy ziyaretleri sırasında ilçedeki tüm öğrencileri kapsayacak dijital dershane müjdesini de verdi. Köylüler çocuklarını devlet okullarına gönderirken bile ulaşım ve okul yönetimlerince bağış istenmesi nedeniyle zorluklar yaşadıklarını belirten Başkan İduğ, isteyen tüm çocukları evlerinin konforunda eğitim alabilecekleri dijital dershaneyle tanıştıracaklarını söyledi. Bu konuda 60 bin öğrenciyi kapsayacak büyük bir yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan İduğ, “Çocuklar hangi dersi izlemek istiyorlarsa bilgisayarda, tablette hatta cep telefonunda izleyebilecek. O yıl sınava girecek öğrenciler için canlı yayın şeklinde ders alabilecek. Sistem devreye girdiğinde Bornova Belediyesi olarak öğrencilere ücretsiz şifre vereceğiz” dedi.

Kayadibi’ne düğün salonu

Başkan İduğ Kayadibi Mahallesi’nde de vatandaşlarla sohbet etti. Uzun yıllardır yaşadıkları su sorununun çözülmesi için Başkan İduğ’dan destek isteyen vatandaşlar düğün salonu ve taziye evi olarak çok amaçlı kullanabilecekleri bir yere ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Okullara ulaşım sorunu başta olmak üzere Bornova Belediyesi’nin yetki alanında olmayan sorunların çözümü için ilgili kurumlarla temaslarda bulunarak devreye gireceklerini söyleyen Başkan İduğ, köy meydanındaki Bornova Belediyesi’ne ait alanda düğün salonu yapılabilmesi için incelemelerde bulundu.