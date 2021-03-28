Köylüler ürünlerini daha kolay satmak için köy meclisi kurdu

Menderes'teki köylülerin ürünlerini daha kolay satması ve bölgenin turizmden elde ettiği gelirin arttırılması amacıyla Türkiye'nin ilk köy meclisi kuruldu

İzmir'in en önemli tarımsal üretim potansiyeli olan Menderes'te çiftçilerin ürünlerini satamadığı için tarlada bıraktığı veya söktüğü günleri yaşamamak için bir araya gelen köylüler Türkiye'nin ilk köy meclisini kurdu. Menderes'in Değirmendere Köyü'nde düzenlenen toplantıda bölgede üreticilik yapan ve içlerinde siyasetçisinden akademisyenine, öğretmeninden muhtarına kadar farklı yaş ve gruplardan oluşan köylüler hazır bulundu.

"TEKNOLOJİK KÖY, GÖÇÜ ENGELLER"

Menderes Köy Meclisi üyeleri, pandemi sürecinin tüm topluma yaşattığı zorlukların Mendereslileri de ortak akılla ve sorunlara ortak çözüm bulmak amacıyla bir araya getirdiğini vurguladı. Meclis'in önemli gündem maddelerinden birisi Akıllı Köy projesini hayata geçirerek çiftçiyi teknolojiyle buluşturmak ve köylülerin yaşam kalitesini yükseltmek oldu. Bu yöntemle hem tarımsal verimin hem de kalitesinin artacağı; çiftçinin ürününü daha kolay ve hak ettiği ücretle satabileceği meclis üyelerine aktarıldı. Köyden kentlere gençlerin göç etmesini de engellemeyi hedefleyen Meclis, teknolojik köy olma yolunda Avrupa Birliği fonlarından da yararlanılması kararlaştırıldı.

ARACISIZ ALINACAK, UCUZA SATILACAK

Geçtiğimiz yaz aylarında 20 kuruşa dahi alıcı bulamayan salatalığın asfaltlara dökülmesinin ardından İzmir Seyyar Esnaflar Meclisi'nin üreticilerle iletişime geçip satın aldığı bir tır salatalığı doğrudan vatandaşa ulaştırdığına dikkat çekilen toplantıda, diğer ürünler için de benzer çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. İlk Meclis toplantısına davetli olarak katılan İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi temsilcileri de bu ürünleri doğrudan Menderesli üreticiden ve hak ettiği bedelle alacaklarını ve aracısız şekilde düşük gelirli vatandaşa ulaştıracaklarını söyledi.

"TURİZMDE GERİ KALDIK"

Meclis'in ele aldığı diğer bir konu ise Türkiye'nin en güzide sahilleri, tatil merkezleri, tarih ve doğa zenginlikleri olmasına rağmen başta ulaşımdaki olumsuzluklar olmak üzere Menderes'in hak ettiği seviyeye ulaşmasının önündeki engeller oldu. Bugüne kadar hep Ankara'nın siyasetine kulak verdiklerini kaydeden meclis üyeleri, "Bundan sonra Menderes'te siyaset yapan parti temsilcilerinin de bizim sesimizi Ankara'da partilerin genel başkanlarına, milletvekillerine duyurmasını istiyoruz. Ayrıca meclis çatısı altında Kültür ve Turizm Komisyonu, Tarım Komisyonu, Küçük Esnaflar Komisyonu, Sanayi Üretimi Komisyonu gibi komisyonların kurulacak. Her bir komisyon kendi alanında yapacağı çalışmaları ilgili makamlara aktararak yerel ve ulusal düzeyde çözüm bulunmasını sağlayacak" dedi.

GENEL BAŞKANLARA DAVET

Meclis'in 15 gün sonra yapılacak ikinci toplantısına başta Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in onursal başkanlık yapması için davet edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Önümüzdeki ay yapılacak diğer meclis toplantısına ise Esnaf Bakanlığı kurulması önerisini yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer genel başkanların davet edilmesi benimsendi. Diğer siyasi parti genel başkanlarının da davet edileceği Meclis toplantılarında Menderes'e dair sorunlar ve çözüm önerileri anlatılacak.