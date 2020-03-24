İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs nedeniyle 28 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldiği toplantıda “Kriz belediyeciliğine geçiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumsal gücümüzü koronavirüs salgınıyla mücadele için kullanacağız. Aynısını sizlerin de yapmanızı rica ediyorum” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs nedeniyle 28 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Belediye başkanları Meclis salonunda sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oturdu. 30 ilçe belediye başkanının davet edildiği toplantının başında ilçe belediye başkanlarıyla fiziksel olarak son kez bir araya geldiğini, bundan sonra iletişimi internet üzerinden sürdüreceğini söyleyen Tunç Soyer, “Bu felaketten dayanışmayla çıkabiliriz. Birbirimize destek olmazsak bu felaket hepimizi daha fazla etkileyecek. Artık kriz belediyeciliğine geçiyoruz. Su, yol hizmetleri olarak bildiğimiz belediyecilik anlayışı şu an için ortadan kalkıyor. Bilimsel ve idari anlamda ortaya konulan kurallara uymak ve dayanışmamızı diri tutmak zorundayız. Bu hem yaptığımız hizmetlerin uyumunu hem de beraber çalışmamızı gerektiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumsal gücümüzü koronavirüs salgınıyla mücadele etmek üzere kullanacağız. Aynısını sizlerin de yapmanızı rica ediyorum” dedi.

Ciddi tasarruf tedbirleri

Yerel yönetici olarak belediye başkanlarının Sağlık Bakanlığı’nın yetkisine giren alanlarda açıklama yapamayacağını ve karar alamayacağını hatırlatan Soyer, “Kaymakam ve valimizin hizmetindeyiz. Ancak kurumsal kapasitemizi, kaynaklarımızı ve kadromuzu kullanma yetkisi bizde olduğu sürece bunu sonuna kadar kullanacağız. Kriz belediyeciliği yerel yönetim ve merkezi idarenin uyum içinde çalışmasına, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermeye fırsat tanıyacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir tasarruf genelgesi çıkardık. Bu kapsamda tüm kurumsal gücümüzü koronavirüs salgını için kullanmaya karar verdik. Siz de çalışmanızın odağını tamamen değiştirmek zorundasınız. Bugüne kadar yapmaya gayret ettiğiniz her şeyi bir kenara bırakıp tüm dikkatinizi buna vermelisiniz. Çok ciddi tasarruf tedbirleri uygulamalısınız. Zorunlu olmayan yatırıml arı erteleyelim” şeklinde konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu’nun yeni koronavirüs önlemleriyle ilgili çalıştığını hatırlatan Başkan Soyer, “Bilim Kurulu’nun önerilerini sizlere de ileteceğiz” dedi. Başkan Soyer’in konuşmasının ardından ilçe belediye başkanları sorunlarını ve önerilerini dile getirdi. İlçe belediye başkanları Pazar yerlerinin korunma koşulları, temizlik çalışmaları ve mali sorunlarla ilgili isteklerini dile getirdi.

İki başkana sitem

Toplantının kapanışında tekrar söz alan Tunç Soyer, İzmir'in bu krizden en az hasarla çıkan il olacağını söyleyerek, “Hiç kuşkunuz olmasın, sonuna kadar yanınızda olacağız. Gücümüzü sizlere destek için sonuna kadar zorlayacağız. Siz canla başla çalışmaya devam ediniz. 30 ilçe olarak aramızdaki uyumu ısrarla korumak ve yurttaşlara örnek olmak zorundayız. Zor bir yol, hepimizin yolu açık olsun” dedi. Soyer toplantıyı davete katılmayan Kiraz ve Aliağa belediye başkanlarına sitem ederek bitirdi: İki belediye başkanımızın buraya gelmemesini üzüntü ve esefle karşılıyorum. Umarım sitemim kendilerine ulaşır.

Eczacı ve eczane çalışanlarına da ücretsiz ulaşım

İzmir'de koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarından sonra, eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarından sonra eczacı ve eczane çalışanlarına da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eczacı ve eczane çalışanlarının da bu süreçte fedakârca görev yaptığına dikkat çekerek, sağlık çalışanları gibi onların da işlerini kolaylaştırmak için bu kararı aldıklarını söyledi.

Onaylı kartlar gerekiyor

Eczacılar ve eczane çalışanları, İzmir Eczacı Odası'nın hazırlattığı ve üyelerine gönderdiği kartları göstererek toplu ulaşım araçlarına ücretsiz binebilecek. 24 Mart 2020'de (yarın) başlayacak uygulama, ikinci bir talimata kadar devam edecek.



