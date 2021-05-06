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Küçük çocuk 5. kattan kamyonetin kasasına düştü!

Karabağlar'da 2 buçuk yaşındaki bir çocuk evlerinin penceresinden aşağıda bulunan kamyonetin kasasına düştü

Küçük çocuk 5. kattan kamyonetin kasasına düştü!
06 Mayıs 2021 Perşembe 08:39

Olay İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 16.00 sıralarında Devrim Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında yaşayan 2 buçuk yaşındaki K.U. ailesinin yanında olmadığı sırada pencereye çıktı. Küçük çocuk burada dengesini kaybederek sokakta park halinde bulunan bir kamyonetin kasasına düştü. Dışardan gelen seslen üzerine çocuklarının düştüğünü fark eden Aysu ve Kabil U. çifti çocuklarını kendi özel araçları ile hastaneye götürdü.

Küçük kız buradaki ilk müdahalesinin ardından 9 Eylül Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #çocuk düşme #çocuk camdan düştü izmir
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