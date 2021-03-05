Küçük Menderes için tehlike çanları çalıyor!

Türkiye’nin önemli tarım havzalarından biri olan Küçük Menderes Havzası’nda 5 ila 10 yıllık su kaldığı tahmin ediliyor. Bölgedeki susuzluk sorununa çözüm bulunmazsa, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan bölge insanı göç etmek zorunda kalabilir

FATİH ÖZKILINÇ-İtalya'daki Po Ovası, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki California Eyaleti ile birlikte dünyadaki üç önemli tarım havzasından biri olan Küçük Menderes Havzası susuzlukla ile karşı karşıya. Büyükbaş hayvancılık, yem bitkileri üretimi, süs bitkileri ve fidan yetiştiriciliğinin ön plana çıktığı havzada 5 ile 10 yıllık su kaldığı tahmin ediliyor. Çözüm bulunmazsa bölgenin geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılık bitme noktasına gelecek. Bu durumda geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan bölge insanın göç etmesine neden olabilir. Havzadaki suyun azalmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ve Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, Küçük Menderes Havzası'ndaki susuzluğa karşı çözüm bulunmasını istiyor.

Bazı köylerde su tamamen bitti

Bölgede 5 ila 10 yıllık su kaldığını tahmin ettiklerini ifade eden Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, “Yağışların azlığı, bilinçsiz sulama havzayı olumsuz etkiledi. 30 yıl önce 6 metreden su çıkarken bugün 500 metrelerden su çıkarıyoruz. Bunun daha da sonrası yok. Bazı köylerimizde su tamamen bitti. Buralarda yaşayan geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan çiftçilerimiz, başka köylerden bizim tabirimizle pompa çaktırıp 5-6 km mesafeden yatay olarak su taşıyorlar. Bundan sonra tüketim daha fazla olacak” dedi.

Tek geçim kaynağı tarım

Bölge insanın tarımdan ve tarıma dayalı sanayiden geçimini sağladığını ifade eden Eriş, “Hayvancılıkta, süt üretiminde, coğrafi işaretli patates üretiminde sıkıntı yaşanabilir. Meyve ağaçlarını etkileyen çok büyük sıkıntı yok. Özellikle süt üretiminin olduğu yerlerde mısır slajı çok fazla ekilmek zorunda. Böyle olduğu için de su daha hızlı aşağıya doğru çekiliyor” diye konuştu.

Havzadaki susuzluk tehlikesiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade eden Eriş, son 30 yılda havzada suyun azalmasıyla ilgili bir çalışma yaptıklarını bu çalışmayı Bakan Pakdemirli’ye sunacaklarını söyledi.

Su kanalı istiyorlar

Sulamalarla ilgili yaşanan tek değişikliğin bölgeye barajların yapılması olduğu dile getiren Eriş, “Barajlarda tutulan su ile toprak besleniyor. Havzaya faydalı oluyor ama bunun her tarafa faydası olur mu? Olmaz. Bu nedenle mecburen su kanallarının yapılması gerekiyor. Daha önceden su kanalları inşa ediliyordu sonrasında yarım bırakıldı. Biz tarlalara giden su kanallarına ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Göç yaşanabilir

Çözüm bulunmadığı takdirde bölgedeki tüm nüfusun bundan etkileneceğini kaydeden Eriş, “Bizde beyaz eşya satan bile tarımın hasat döneminde daha çok ürün satıyor. Evlilikler hasat döneminde oluyor. Sadece tarımla uğraşan değil, bölgede yaşayan herkes tarımla geçimini sağlıyor. Eğer tarım olmazsa burada yaşayan aileler göç edebilir” ifadelerini kullandı.

Maliyetler arttı

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa ise suyun günden güne azaldığını kaydederek “Bölgemizde sular her geçen gün azalıyor. Suların çekilmesi nedeniyle daha derinden su çıkarmak için daha fazla elektrik tüketiyoruz. Bu durumda maliyetlere yansıyor” dedi.

En geçerli çözümün Beydağ Barajı’na su getirmek olacağını ifade eden Kocaağa, “Kış aylarında Büyük Menderes’ten boru hattıyla Beydağ Barajı’ndan su alalım. Kış aylarında barajı doldurup yaz aylarında da su almayalım. Böylece o havzadaki çiftçimiz de mağdur olmasın” diye konuştu.