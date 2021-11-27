Küçük Menderes Nehri eski günlerine dönecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in daha yeşil ve daha temiz bir İzmir yaratma vizyonu doğrultusunda İZSU Genel Müdürlüğü, kentin önemli havzalarından Küçük Menderes’te son iki buçuk yılda 111 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı. İZSU, Küçük Menderes Nehri’nin daha temiz akmasını da sağlayacak projeleri de kapsayan 413 milyon liralık yatırımlar için çalışmalara başladı

Kentin havzalarının korunması ve geliştirilmesine büyük önem veren, Başka Bir Tarım Mümkün politikası doğrultusunda bölgede tarım ve hayvancılığı destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in daha yeşil ve daha temiz bir İzmir vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik atılımlar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, tarım, hayvancılık faaliyetleri ve tarıma dayalı sanayisi ile kent ve ülke ekonomisine büyük katkıları olan Küçük Menderes Havzası’nı korumak ve geliştirmek için altyapı atağı yürütüyor.

Kiraz, Ödemiş, Beydağ, Bayındır, Menderes, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinin yer aldığı havza genelinde iki buçuk yılda 111 milyon liralık su, arıtma ve kanal yatırımı yapan İZSU, 413 milyon liralık altyapı yatırımı için de çalışmalara başladı. Toplamı 534 milyon lirayı bulan dev yatırım sayesinde havzanın en önemli sorunlarının başında gelen Küçük Menderes Nehri’ne kirlilik akışının durdurulması hedefleniyor.

Küçük Menderes Nehri’ne koruma kalkanı

Küçük Menderes Nehri’nin daha temiz akmasını sağlayacak yatırımlar arasında Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasite artırma projesi öne çıkıyor. 122 milyon liralık yatırımla Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi’nin arıtma kapasitesi günlük 21 bin metreküpten 58 bin metreküpe çıkacak. Ayrıca Ayrancılar Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesi de 112 milyon liralık yatırımla günlük 7 bin metreküpten 25 bin metreküpe ulaşacak.

Yeni atık su arıtma tesisleri geliyor

İZSU, 3 ilçede atık su arıtma tesisi kurmak için de harekete geçti. Kiraz’a kurulacak olan yeni atık su arıtma tesisinin yapım ihalesine çıkmak için çalışmalara başlandı. Selçuk’taki mevcut atık su arıtma tesisini yenilemek için proje çalışmaları devam ederken, Ödemiş’in Gölcük, Yolüstü ve Kaymakçı mahallelerinin evsel atık suyunu arıtacak yeni atık su arıtma tesislerinin imar planlama çalışmalarına da başlandı.

İçme suyu hatlarında yenileme, bakım ve onarım çalışmaları

İZSU’nun “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” diyerek başlatılan altyapı seferberliği ile Küçük Menderes Havzası'nda yer alan toplam 8 ilçede, son 2 buçuk yılda 238 kilometrelik içme suyu hattında yenileme, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. 539 kilometrelik hattın imalat, bakım ve onarım çalışmalarına ise devam ediliyor. Geçmiş yıllarda 210 kilometrelik içme suyu hattı yenilenen Torbalı ilçesinde 120 kilometrelik içme suyu şebeke hattının yenileme çalışmaları sürüyor. 45 milyon liralık yatırımla devam eden proje tamamlandığında ilçenin içme suyu şebekeleri tamamen yenilenmiş olacak. Kiraz’ın merkez mahallelerinde ise 153 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor. İlçeye açılan içme suyu sondaj kuyuları ile içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmaları için 48 milyon liralık yatırım yapıldı.

Yeni su kaynakları

İZSU Genel Müdürlüğü, ilçelerin su ihtiyacının kesintisiz karşılanması amacıyla Kiraz’da 38, Menderes’te 1, Beydağ’da 6, Bayındır’da 12, Torbalı’da 3, Ödemiş’te 34, Tire’de 12, Selçuk’ta 2 olmak üzere havza genelinde toplam 108 adet içme suyu sondaj kuyusu açtı. Böylece yaz aylarında artan su ihtiyacı karşılanmış oldu. Bölgede 43 adet içme suyu kuyusu sondaj çalışmaları sürüyor. Ayrıca su depolama problemi olan yerler için hızlı çözümler üretilerek 50 su deposunda yenileme çalışması yapıldı.

Kanalizasyon hattı imalatları devam ediyor

Havzada yer alan ilçelerin kanalizasyon hatlarının daha sağlıklı hale getirilmesi için İZSU Genel Müdürlüğü’nün başlattığı yenileme çalışmaları kapsamında 81 kilometrelik atık su hattı imalatı tamamlandı. 53 kilometrelik hattın imalat çalışmaları ise sürüyor. Yapılan yatırımlarla havza, güçlü bir atık su altyapısına kavuşuyor.

Kanal ve yağmur suyu hatları ayrıştırılıyor

Şiddetli yağışların Küçük Menderes Havzası’ndaki ilçelerde yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için kanal ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırma çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İZSU, Bayındır ilçesinin Çırpı ve Hasköy mahallelerinde 9,5 milyon liralık yatırımla 7 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırma hattının yapımına başladı.

39 derede 100 kilometrelik temizlik çalışması

Küçük Menderes Havzası’ndaki dere temizlik çalışmaları kapsamında 39 derede toplam 100 kilometrelik temizlik çalışması yapılarak derelerden toplam 33 bin 805 ton atık malzeme çıkarıldı. Tamamlanan temizlik ve ıslah çalışmaları ile vatandaşların sağlığını korumanın yanı sıra ilçelerde yaşanabilecek olası taşkınların da önüne geçiliyor.

Geri kazanılmış sular tarımda kullanılacak

İZSU, iklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkilerine karşı harekete geçerek, Kemalpaşa Atık Su Arıtma Tesisi’ne kurulan ve atık suların tarımda, sanayide ve kentsel yeşil alanların sulanmasında kullanılmasını sağlayacak pilot geri kazanım ünitesi uygulamasını tüm İzmir’de uygulama kararı aldı. Bu proje kapsamında Bayındır Hasköy, Tire ve Ödemiş ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine geri kazanım üniteleri kuruluyor. Yaklaşık 9 milyon liralık yatırımla Hasköy Atık Su Arıtma Tesisi geri kazanım ünitesinin imalatları başladı. Geri kazanım ünitesinden kazanılan sular sulama kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere ulaştırılacak ayrıca sanayide ve kentsel yeşil alanlarda kullanılacak.