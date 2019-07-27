Küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi

Bergama'da, küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba bulguları nedeniyle 20 mahallede hayvan giriş çıkışları ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi
27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:06

Müdürlükten yapılan açıklamada, Yenikent Mahallesi'nde bazı hayvanlarda tespit edilen veba hastalığı bulguları nedeniyle Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ olmak üzere 20 mahallede hayvan hareketliliğinin yasaklandığı belirtildi. 

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Aklar, yaptığı açıklamada, "Yenikent Mahallesi'nde veteriner hekimlerimizin yaptığı kontroller sonucunda küçükbaş hayvanların bazılarında veba hastalığı bulgusuna rastladık. Hayvanlardan numune alındı ve incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Yenikent Mahallesi ve çevre mahallelerde karantina uygulamasına gittik. Sonuçlar gelinceye kadar uygulama devam edecek." diye konuştu.


Kaynak: AA
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