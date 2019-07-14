Kültürpark'ta yaz sineması başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Yaz Sinemaları Nostalji Geceleri başlıyor.

Kültürpark'ta yaz sineması başlıyor
14 Temmuz 2019 Pazar 14:33

Kültürpark'ta 16 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasındaki film gösterimlerinin ardından sinema yazarı Vecdi Sayar filmlerin oyuncularıyla söyleşecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Yaz Sinemaları'nda 2018 yılında ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanmış dört yerli film gösterilecek. Nostaljik yaz akşamlarında Banu Sıvacı'nın 'Güvercin'; Guillaume Giovanetti ile Çağla Zencirci'nin 'Sibel'; Mahmut Fazıl Coşkun'un 'Anons' ve Hüseyin Karabey'in 'İçerdekiler' filmleri İzmirlilerle buluşacak. Geçen yaz ilki düzenlenen 'Kültürpark Yaz Sineması' etkinliği bu yıl 16 Temmuz, 6 Ağustos tarihleri arasında Kültürpark Uzun Havuz'da gerçekleşecek. Dört hafta boyunca salı günleri saat 20.30'da filmlerin yönetmen ve oyuncuları ile söyleşiler düzenlenecek. 21'de ise film gösterimi başlayacak. n Müge Yunt

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