Kupayı İzmir'e getirmek istiyoruz

Basketbolda şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırıp Avrupa'da final oynattığı Pınar Karşıyaka'ya 3 yıllık aranın ardından dönüp takımı gelir gelmez yeniden 3 kulvarda birden şampiyonluk yarışına sokan Antrenör Ufuk Sarıca, yeni kupalara talip olduklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son İTÜ deplasmanındaki galibiyetle 19 maçta 16 galibiyete ulaşıp lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sıradaki yerini koruyan, FIBA Europe Cup'ta üst üste 11 galibiyetlik tarihi seriyle çeyrek finale çıkan yeşil-kırmızılılarda Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde çarşamba günü Türk Telekom'la oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, "Sezon başında beri devam eden güzel bir atmosfer ve bunun yanında istikrar var. Yeni kurulmuş bir takımız ama baktığımızda müthiş bir performansımız var. Sürdürülebilir başarıyı gelenek hale getirmek bizim için mutluluk verici" dedi.

Türkiye Kupası'nı 2014 yılında kendi yönetiminde ilk ve son kez kazanan, 2 yıl sonra bu organizasyonun çeyrek finalinde boy göstermeye hazırlanan Kaf-Kaf'ta Sarıca, "Türkiye Kupası'nda son güne kadar sahada kalmak için mücadele edeceğiz. Çok yakın tarihte kupayı kazanmıştık, tekrar bunu gerçekleştirmek en büyük hayalimiz, en büyük hedefimiz olacak" diye konuştu. Europe Cup'ta kupanın en büyük favorisi olarak gösterilen yeşil-kırmızılılarda 2012'de Eurochallenge Cup'ı finalde 1 sayıyla kaçırdıklarını hatırlatan Ufuk Sarıca, "Europe Cup'ta çeyrek finale kaldık. Hedefimiz finale çıkıp, 2012'de elimizden kaçırdığımız o Avrupa Kupası'nı kulüp tarihine getirmek, müzemize koymak. Kupanın en iyi 2-3 takımından birisi olduğumuz doğru ama bunun kağıt üzerinde kalmaması lazım. Bugüne kadar biz bunu sahadaki performansımıza döktük. Şimdi bunu tamamlamak lazım. 3 tane turumuz var; çeyrek final, yarı final daha sonra final. Bu üçünü kazasız geçip, inşallah kupayı İzmir'e, Pınar Karşıyaka'ya getiririz" dedi.

Karşıyaka olarak 2012-2016 yılları arasında müthiş başarılara imza attıklarını belirten Sarıca, "Bu sadece saha içinde değil bir organizasyonla gelen başarıydı. Hep üzerine koyarak gittik. Şimdi yine ilk senede yepyeni bir takımla ön plana çıkan başarılar var. Bu da güzel ama Pınar Karşıyaka'nın sürdürülebilir başarısı şart. Karşıyaka bugün basketbolun en büyük dinamiklerinden bir tanesi. Ligde böyle bir kahramana ihtiyaç vardı. Çünkü 1-2 takıma sıkışmış bir lig veya kupa, pek de fazla heyecan vermiyordu. Biz burayı tekrar canlandırdık. Bizim çalışmamız kadar, bizim kurduğumuz düzenler çok önemli ama oyuncularımızın iyi niyeti, karakterleri ve çalışma alışkanlıkları önemli. Sezon başında bunun farkındaydık. Bazı oyuncuları buraya getirmek zordu. Oyuncuların karakteriyle alakalı çok çabuk bir kimya oluşturduk. Onlar da bu başarıya, 'winner'lık dediğimiz duyguya sahip oyuncular. Hep berabere bir hava yakaladık. Önemli olan bunu koruyabilmek, bunu üzerine koyabilmek" ifadelerini kullandı.

2021 elemelerinde hedef 2'de 2

PINAR Karşıyaka'nın yanı sıra A Milli Takım'daki başantrenörlük görevini de sürdüren Ufuk Sarıca, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda ilk olarak Ankara'da 21 Şubat Cuma günü Hollanda ile karşılaştıktan sonra deplasmanda 24 Şubat Pazartesi günü İsveç'le karşılaşacaklarını hatırlattı. Çin'deki son FIBA Dünya Şampiyonası'nda dünya devi ABD'yi elinden kaçırıp ardından şanssız bir şekilde üst turlara veda eden ay-yıldızlı ekibimizde Sarıca, "Her turnuvanın hikayesi farklı oluyor. Türk basketbolu Hollanda ve İsveç'ten ilerde ama bu maçlara dikkat etmemiz gerekiyor. Açılan pencerelerde bir sürü eksik oyuncunuz oluyor. Çalışma ortamınız olmuyor. Dolayısıyla bu tür maçlar zorluk derecesi yüksek maçlar. Kısa dönemde hazırlanıyorsunuz. Bu iki maçı da kazanmak istiyoruz, Türkiye Kupası'ndan sonra toparlanarak Milli Takım olarak hazırlığımızı yapacağız" dedi.

Larkin ve Wilbekin kadroda olacak

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes'le geçen sezondan bu yana lig ve Euroleague'i domine eden ABD'li guard Shane Larkin'in Türk vatandaşlığına geçerek Milli Takım'da oynama hakkı kazanmasının ardından tercih yapmanın kendisi için zor olacağını söyledi. Hem Larkin hem de aynı mevkide daha önce Türk vatandaşlığına geçerek ay-yıldızlı ekibimizde görev yapan Scottie Wilbekin'i kadroya davet edeceklerini belirten Sarıca, "Larkin'i kadroda göreceğiz inşallah. Hem bu sene hem de geçen sene gösterdiği performansla Euroleague'in en önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Türk olması önemli, bizim için bir avantaj, onun için de önemli bir avantaj. Shane Larkin'i kadroya davet edeceğiz. Scottie de çok önemli bir oyuncu, onu da geçmiş dönemde Türk yapmıştık. Bu konuda karar vermek benim için zor olacak ama o dönem hangisi sağlıklıysa onu aramızda göreceğiz" şeklinde konuştu.