Kur farkı arttı, ilaç bulunamıyor!

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, ilaç Euro kuru ile güncel piyasa kuru arasındaki makasın giderek açılmasından kaynaklı ithal ilaçlar başta olmak üzere bazı ilaçların piyasada bulunmadığını kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- İlaç fiyatların belirlenmesinde kullanılan ilaç Euro kuru ile güncel piyasa kuru arasındaki farkın artması nedeniyle eczanelerde bazı ilaçlar bulunamazken ilaç üreticileri ise kur değişiminden kaynaklı kur güncellemesi bekliyor. Kurdaki yükseliş nedeniyle ilaç sektöründe zor bir süreç yaşanırken İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, ithal ilaçlar başta olmak üzere bazı ilaçların piyasada bulunmadığını belirtti.

“Birçok ilaç yoka girdi”

Türkiye’de ilaç fiyatlarını belirleme sisteminin yanlış olduğunu kaydeden Sayılkan, “2022 ilaç kuru Euro’ya bağlı olarak Şubat ayında 6,2925 TL olarak belirlendi. Bugün geldiğimiz noktada ise Euro 16, 50 TL’nin üzerinde. Biz eczacılar olarak ilaç üreticilerine ‘Şubat ayında belirlenen 6,2925 TL’den devam edin’ diyoruz. ‘Mümkün değil’ diyorlar. Bu nedenle şu anda birçok ilaç yoka girdi. Özellikle ithal ilaçlar kurdaki yükselişten dolayı yok. Bu şekilde sistemin ilerlemesi mümkün değil. En başta fiyat belirleyen sistem yanlış. Bu durumda ilaç firmalarının fedakârlık yapması da mümkün değil” dedi.

Her zam döneminde kriz

İlaca yönelik her zam döneminde bir kriz yaşandığını da kaydeden Sayılkan, “Bugün sağlık sistemini yönetenlerin ortaya bir siyasi irade koyması lazım. ‘Başka sektörler mi teşvik alacak eğitim ve sağlık mı?’ diye düşünülmesi lazım. Ben birinci sıraya sağlığı yazarım. Çünkü ben her gün insanların içindeyim. Her gün ortalama 100 hastayla karşılaşıyor, insanların neler yaşadığını görüyorum. Benim gibi ülkenin dört bir yanında binlerce doktor, binlerce eczacı her gün vatandaşın bu çaresizliğini, mağduriyetini görüyor. Bu işi çözmek de zor değil. İnşaat sektörüne aktarılan kaynağın, teşvikin yüzde 5’i sağlık sektörüne aktarılsa sağlık sektörü hiç sıkıntısız bir hale gelir. Sağlıkla ilgili bir tasarruf, her zamankinden düşük sağlık harcamalarıyla ilgili bir politika ile ithal ilaçların olmadığı, birçok ilaca ulaşılamayan her zam döneminde kriz yaşanan bir ülkeye dönüştük. Bizim insanımız bunu hak etmiyor” diye konuştu.

Yeni nesil ilaçlar Türkiye'ye gelmiyor

Dünyanın birçok ülkesinde olan yeni nesil kanser ilaçlarının ülkede olamadığını da belirten Sayılkan, “Biz daha yeni nesil kanser ilaçlarının kutusunu bile görmedik. Yan tesiri çok az, insanların yaşam kalitesini yükselten yeni ilaçları üreten firmalar, fiyat politikası nedeniyle bizim ülkemizi tercih etmiyor. 16 TL’ye mal ettiği ilacı 6,2925 TL’den satar mı? Yaşlı ilaçlar ülkemizde var ama yeni nesil ilaçlar fiyat politikası nedeniyle gelmiyor. Yaşlı ilaçlarda kârlılık arttığı ve maliyetleri kurtardığı için Türkiye yaşlı ilaç cenneti haline geldi. Bizim insanlarımız sıfır yan tesirli kanser ilacı kullanmayı hak etmiyor mu? Hemen yanı başımızdaki Yunanistan'daki insanlar yeni nesil ilaçları kullanarak daha hızlı sağlığına kavuşurken bizim insanımız niye yaşlı ilaçlara mahkûm olsun?” ifadelerini kullandı.