Kur korumalı mevduat, gayrimenkule darbe vuracak

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, kur korumalı TL mevduat hesabının gayrimenkul sektörüne darbe vuracağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Yılın son çeyreğinde döviz kurlarında meydana gelen yükselişin ardından gayrimenkul fiyatları da uçuşa geçmiş satılık konut fiyatları dövizle eş zamanlı olarak neredeyse iki katına çıkmıştı. 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili verdiği mesajların ardından döviz kurları gerilerken gayrimenkul fiyatları ise gerilemedi. Konut almak için biriktirdiği parasını yüksek kurdan dövize çeviren vatandaşların ev sahibi olma hayali ise kurdaki düşüşle birlikte başka bahara kaldı.

Döviz düştü konut yerinde saydı

Dolar kurundaki dalgalanmanın gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilediğini kaydeden İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, "Döviz kurundaki yükselişle bir panik havası oluşmuştu. Bu panikle vatandaşlar Türk Lirasını dövize çevirmek için döviz bürolarına hücum etti. Bir an evvel elemdeki paramın değerini nasıl yükseltebilirim diye dövize yönelim oldu. Elinde 500 bin TL'si olan dövize geçerek parası 800 bin, 1 milyon TL'ye çıkarmak istedi. Bu durumda gayrimenkul sahipleri de piyasadaki hareketlilik, yeterli arzın olmaması ve talebin patlaması nedeniyle fiyatını arttırmaya başladı. 500 bin TL değerindeki bir konutun fiyatını 800 bin, 1 milyon TL'ye çıkarmaya başladılar. Ancak Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından balon patladı. Konut almak için biriktirdiği ya da bankadan kredi çekerek elde ettiği parayı yüksek kurdan dövize çevirenler bu durumda zor duruma düştüler, dolarzede oldular. Biriktirdikleri paraları eridi konut fiyatları ise döviz kurundaki artışla birlikte arttıkça arttı. Ama dövizdeki düşüş sonrası konut fiyatları düşmedi. Bir ay önce fiyatı 800 bin TL olan dairenin fiyatı 1 milyon 200 bin TL'ye çıktı ama bugün hâlâ fiyat aynı, 800 bin TL'ye gerilemedi" dedi.

Konut almak için biriktirdiği parayı yüksek kurdan dövize çeviren vatandaşların kurdaki düşüşle birlikte zarar ettiğini ve konut tercihlerinin değiştiğini aktaran Akgün, Dolar ve Euro'nun ateşinin düşmesi ile konut sahibi olmak isteyen vatandaşların alımlarını ertelediğini son beş gündür gayrimenkul piyasasında satışların düştüğünü söyledi.

Yeni yılda yüzde 50 artacak

2022 yılında kurdaki dalgalanma devam ederse gayrimenkul sektöründe sıkıntı yaşanacağını ifade eden Akgün, "Yeni yılda konut piyasasında yüksek fiyatlar karşımıza çıkacak. Konut fiyatları yeni yılın ilk çeyreğinde yüzde 10-15, ikinci çeyreğinde ise yüzde 20-25 artacak. Üç ve dördüncü çeyrekle birlikte konut fiyatlarında toplam yüzde 50'lik bir artış yaşanacak" şeklinde konuştu.

Sektöre darbe

Kur korumalı TL mevduat hesabının gayrimenkul sektörünü olumsuz etkileyeceğini dile getiren İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, "Gayrimenkul uzun süreli bakıldığında güvenli bir yatırım. Gayrimenkul; hesap, kitap bilmeyen, ekonomist olmayan insanların yatırım yaptığı bir alan. Ama farklı bir şekilde parasını değerlendirmek isteyenler gayrimenkule yönelmeyecek. Kur korumalı TL mevduat hesabı, parası olanları gayrimenkul sistemine yöneltmeyecek. Kur garantili 3 ve 6 aylık vadeler gayrimenkul sektörüne darbe vuracak. Gayrimenkul sektörüne yatırım yapanlar kur korumalı TL mevduat hesabına yönelecek. Ama gayrimenkulün bir yıllık süreçte kazandırdığı yüzde 80'lik farkı görenler de gayrimenkulü güvenli bir yatırım enstrümanı olarak görmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.